قوى نداء السودان : البلاد تعيش علي حافة الإنهيار

05:25 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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قال تحالف قوي نداء السودان المعارض أن السودان يعيش علي حافة الإنهيار لفشل النظام الحاكم وتخبطه في جميع الاتجاهات ، الأمر الذي يضعهم و رفقتهم القوي السياسية والشرفاء في الأجهزة الأمنية لمناهضته والاصطفاف من أجل إسقاطه.

ولفت التحالف في بيان له أن رفع العقوبات كشف الغطاء عن حقيقة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد السوداني وعن معاناة الشعب من الفساد وابتلاع المنظومات العسكرية والأمنية لامواله .

فضلا عن انعدام مشاريع الإنتاج وغياب خطط التنمية وانهيار المشاريع الاقتصادية،وأكد التحالف أن خيارات الشعب في مواجهة النظام والانتفاض عليه أصبح أمر ملح ، لجهة أن النظام اغلق كل أبواب الحل السياسي بمشاهد عبثية زادت الأمر سوء والتردي المريع في الوضع المعيشي.

وقال البيان أن شن حروبات جديدة في دارفور والإبقاء علي القديمة في حالة سيولة سياسية وعسكرية تأكيد علي إستمرار النظام في استثمار الحروب لصالح تحقيق أهدافه التي تتمثل في إعادة تشكيل وصياغة المجتمع وفق مناظير أحادية إقصائية فضلا عن الاستيلاء على الثروات الطبيعية واستمرار سياسة التمكين وسيطرة النظام علي كراسي الحكم باي ثمن.

وأدان التحالف المعارك الأخيرة التي شنتها المليشيات الحكومية في مستريحة ودعت إلى وقف فوري للحرب والتحقيق الشفاف عبر اليوناميد ومبعوثي الأمم المتحدة في ما ارتكب من انتهاكات في حق المدنيين.

وانتقد التحالف السياسة القمعية التي ينتهجها جهاز الأمن في مواجهه الحركة السياسية باعتقاله للطلاب والمحاكمة السياسية التي تستهدفهم ، وبين أن قانون الصحافة الجديد قيد الإجازة من شأنه القضاء على هامش الحريات الصحفية.

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكداً بأنه ليس هناك مسوغ أخلاقي للنظام لاعتقال قيادات قبلية الا للابتزاز.

واعاب البيان السياسة الخارجية التي ينتهجها النظام ، وقال بانها سياسة غريبة عن نهج السودان ودوره التاريخي والدفاع الإيجابي للسلام الإقليمي والعالمي وعدم الانحياز .

وأكد أن سياسات النظام في تجاه عدد من القضايا شكلت فشلا كبيرا في إدراة مصالح البلاد العليا ابتداءً بسيل الدماء السودانية في حرب اليمن إنتهاء بالإساءة للكرامة الوطنية في زيارة البشير الأخيرة لروسيا بعرض التراب السوداني لبناء قاعدة عسكرية أجنبية وطلب الحماية من شعبه. |Articles |News |مقالات |بيانات