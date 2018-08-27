قوى المعارضة تدعو لمقاومة سياسات وزارة التربية والتعليم بالقضارف

06:33 PM August, 27 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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طالبت قوى المعارضة السودانية بـ( القضارف) المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة بتنظيم أنفسهم بتكوين نقاباتهم ولجانهم الموازية والضغط لنيل حقوقهم ، و تكوين جسم لمجالس إدارات المدارس الخاصة ، وحث بيان صادر عنها امس أولياء أمور التلاميذ بالريف والمدينة العمل على مقاومة سياسات الوزارة حتى يحافظوا على مستقبل أبنائهم.

وكشف البيان عن اعتصام طلاب المختبرات الطبية بجامعة القضارف احتجاجاً على انعدام المباني والمعامل والأساتذة ، كما اعتصم طلاب كلية الطب تضامنا مع الطالب هاشم الطريفي الذي تم فصله لا لشيء سوى أنه احتج على انعدام الأمان في داخلية الطالبات

واعتبر البيان إضراب الأطباء الاخير خطوة في الاتجاه الصحيح ، وعلى لجنة الأطباء العمل على توسيع جبهة المقاومة بالمساعدة في تنظيم بقية العاملين في الحقل الصحي

إن تكوين لجان المقاومة في القطاعات المهنية والأحياء هو الطريق للخلاص من نظام الإنقاذ الذي تسبب في عدم صرف المرتبات ، وانعدام الغاز والخبز والبنزين والجاز وغلاء الأسعار ، وتسبب في الظروف السيئة التي يعيشها المزارعون الآن وهي أزمات متلاحقة ومتزايدة في ظل نظام البشير الفاسد

وقال البيان إن حكومة الإنقاذ أهملت التعليم فتدهورت البيئة المدرسية وانعدم الكتاب وأصبح تدريب المعلمين حلما بعيد المنال . وها قد أغلقت مدارس المجموعة "ب" المنسية ، في صعيد ولاية القضارف وسافلها ، أغلقت أبوابها بعد انتهاء الفترة الأولى من العام الدراسي الساري دون أن تصلهم الكتب المدرسية ،

ونبه البيان الى ان سياسات الانقاذ ادت إلى تدمير التعليم و أفرزت النقل التعسفي للمعلمين و ترك 25 طالبة للمدرسة النموذجية الثانوية الحكومية بنات (أ) وانتقالهن إلى المدارس الخاصة ونزوح ( 18 ) طالبة متفوقة من مدرسة ديم حمد الحكومية الأساسية بنات إلى المدارس الخاصة .

وانتقد البيان اغلاق مدرسة دار العلوم بقرار تعسفي نتج عنه عنه تسريح (2800)طالب وطالبة فضلا عن تشريد( 200 معلم ومعلمة و (80 )عاملا وعاملة . |Articles |News |مقالات |بيانات