قوى المعارضة السودانية ـ القضارف بيان حول واقع التعليم والمعلمين

لا زال السودان عموما وولاية القضارف خصوصا تعاني الأمرين جراء سياسات نظام البشير الفاسد ، فزيادات الأسعار لا زالت تتوالى ، وتعريفة المواصلات تضاعفت رسميا بسبب أزمة الوقود الأخيرة ، والموسم الزراعي تحيق به الأخطار ، والواقع الصحي بائس ، والتعليم ليس بمعزل .
الأسر الكريمة
بدأ العام الدراسي في ريف القضارف قبل حوالي شهرين دون أن توفر حكومة الولاية متطلبات العام الدراسي من كتب ومنهج دراسي لكل الصفوف خاصة منهج الصف الرابع الجديد . بدأ العام الدراسي في مدارس المجموعة ب بريف القضارف وسيبدأ في مدارس المجموعة أ بالمدينة بعد أيام ومعظم مواطني القضارف يعانون من الفقر مما يجعل توفير مستلزمات المدارس مهمة عسيرة للغاية . وأضحى قدوم العيد وبداية العام الدراسي همّاً مؤرقاً لأولياء الأمور في ظل الفقر المدقع ، بل كثير من الأسر تعجز حتى عن توفير وجبة الإفطار لأبنائها التلاميذ .
أيها المواطنون
يأتي كل ذلك في ظل تخبط وزارة التربية بولاية القضارف التي نفذت ـ من قبل ـ نسونة غير مدروسة مما تسبب في إرباك العملية التعليمية وأثر سلبا على تحصيل الطالبات والطلاب . وها قد أتت ثالثة الأثافي بأن استهدفت وزارة التربية ممثلة في مديرها العام عدد 26 مدير مدرسة ، معظمهم بالدرجة الأولى ، بإقالتهم من مناصبهم التي وصلوها بعد تدرج إداري طويل ، لتعود بهم معلمين من جديد ، في سابقة خطيرة تشطب لوائح الخدمة المدنية من واقع التعليم ، وتؤكد استمرار سياسة التمكين ، مما ينذر بمستقبل كارثي ، سيكون ضحيته الطلاب ، هذا وقد تقدم بعض المدراء باستقالاتهم .
المعلمون الشرفاء والمواطنون النبلاء
واجبكم الأوجب أن تتكاتفوا معا ضد هذه السياسات التي عبثت بالتعليم وأهانت المعلمين ، وأن تنظموا أنفسكم وتقفوا في كل مدرسة وفي كل حي صفا واحدا كالبنيان المرصوص ضد استهداف المعلمين حسب الاهواء الشخصية والانتماءات السياسية ، وضد النقل التعسفي ، وضد إرهاب المعلمين .
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