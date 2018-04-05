قوى المستقبل تُطالب بحسم الأذرع السياسية للحركات المتمردة بالداخل



06:10 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أكد تحالف قوى المستقبل، رفضه القاطع لأي وجود سياسي للحركات المتمردة بالداخل، في وقت طالب فيه بحسم هذا الأمر.



وقال رئيس منبر السلام العادل، رئيس التحالف المهندس الطيب مصطفى في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية" إنهم ظلوا يطالبون بعدم السماح للتمرد بالتمدد بالداخل عبر أذرعه السياسية خاصة في الجامعات، مشيراً إلى أن الطلاب الذين ينتمون للحركات المتمردة يجب أن يتم التعامل معهم كمتمردين لأنهم يتسببون في إحراق وإغلاق وترويع هذه الجامعات، وزاد قائلاً "إنهم حفنة قليلة من الطلاب يتسببون في إغلاق الجامعات لفترة طويلة من الزمن على حساب الغالبية العظمى من الطلاب".



ورحب رئيس التحالف بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية والذي أكد بعدم السماح لحركات تحمل السلاح المشاركة في العملية السياسية، مؤكداً أن هذا ما ظلوا يطالبون به، مشيراً إلى أن هؤلاء ينبغي أن يتم التعامل معهم كمتمردين.