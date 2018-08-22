قوى الاجماع الوطني يعزي في شهداء بحيرة سد مروي..



10:38 PM August, 22 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اوفد تحالف قوى الاجماع الوطني أمس الاول وفدا رفيعا الى محلية البحيرة قرية كبنة لاداء واجب العزاء لاهلنا في فقد الوطن والعلم والطفولة شهداء بحيرة سد مروي ، وفي مشهد مهيب و شهامة مدهشة لمن لا يعرف قيم واصالة شعب هذا الوطن العظيم ،كان استقبال أهلنا في المنطقة للوفد واحاطته بكرم فياض، فاق الحدود، وكان التسامي علي الحزن سيد الموقف عند أصحاب الوجعة والتي اصبحت وجعة كل اهل السودان وانتقلت الى كل حلاله وبيوته بسبب عظم الفاجعة،وهول التفريط ،.. لقد حزنت البلاد لاكثر من فاجعة وحملت الثلاثه عقود العجاف المنصرمة وهي عمر النظام عشرات بل مئات الفواجع ،ولكن اطفال يركبون الخطر سنوات وفي اليوم مرتين من اجل الذهاب الى المدرسة ، في بلد تتحدث البورصات عن أموال بطانة سلطتها في البنوك العالمية ، أي بلد هذا واي نظام هذا، فكان الحزن بالغ والأسى عميق ان يتجاسر النيل على امالهم واحلام اسرهم التي هي اغلى من اي اموال تنفق علي جسر او تشييد مدرسة لا تحتاج لعبور النيل ، قدم الوفد التعازي ونقل رسالة قوى الاجماع لأهل المنطقه ولجنتهم المثابرة. وفي طريق العودة لابد من تسجية الشكر الجزيل لقيادة قوى الاجماع بعطبره بلد الحديد والنار والتي انتظرت الوفد واستقبلته بعد منتصف الليل وغمرته بكرم معهود وإصرار علي المبيت في عطبره . الصبر والسلوان لال الشهداء والنصر حليف شعبنا في مسيرته نحو التحرر والانعتاق .

*تحالف قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 20 اغسطس2018م