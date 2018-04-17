قوى الإجماع الوطني : العدوان الثلاثي على سوريا يعكس النزعة الاستعمارية والحزب الشيوعي يدين الصمت ال



08:33 PM April, 17 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وصف عضو المكتب السياسي صالح محمود العدوان الثلاثي على سوريا بأنه يفتقر للقرارات الأممية كما أنه تجسيد للقوى الامبريالية الغاشمة على حد قوله، ولفت محمود إلى أن الحزب الشيوعي اعتبره اعتداءاً سافراً وبدوره ناشد الأحزاب العمالية والمنظمات الحقوقية التصدي لمثل هذه الاعتداءات والتي كما بين أنها تنافى المواثيق الدولية.

وأكد صالح رفضه لخيار الحرب الذي فتح الباب عريضاً أمام القوى الدولية للتدخل في الشأن الداخلي لسوريا وإنتهاك سيادتها الوطنية وجعلها مسرحاً لصراعاتها وذلك بلجوئها لخيار الحرب بدلاً من التفاوض من أجل الوصول لحل سلمي ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب السوري العادلة، بالعيش في ظل نظام ديمقراطي يمثل الاطياف السياسية المختلفة.

من جهة أخرى قال كمال بولاد القيادي بقوى الإجماع الوطني إن العدوان يؤكد النزعة الاستعمارية للامبريالية العالمية وتجاوزاتها للقوانين والأعراف والسلم العالمي، وأنه نفس السيناريو الساذج الذي قامت به الولايات المتحدة في العراق والذي يؤكد أن كافة القوى الامبريالية العالمية شرقاً وغرباً تعمل في المنطقة من أجل مصالحها متجاوزة حقوق الإنسان وحقوق الدول في سيادتها الداخلية، الشئ الذي يؤكد أنه لا خيار للشعب العربي في المنطقة من المحيط إلى الخليج غير امتلاك أدواته وموارده وعلى رأسها الوعي بمستقبله وبالمخططات الامريكية في المنطقة ما يضع الوحدة الوحدة العربية سياسيا واقتصاديا ضمن أولويات أسلحة الشعب العربي لمواجهة تحديات الاستعمار والامبريالية الامريكية بوجهها البغيض الموازي لإعلامها،

هذا ودعا بولاد كل الشعوب المضطهدة في العالم أن تبدأ بتوحيد نضالها وتوجيه مواردها من أجل إعادة التوازن لعالم يسود فيه السلم واحترام حقوق الإنسان.

وبدوره أصدر الحزب الشيوعي بياناً أدان فيه العدوان حين قال:العدوان يشكل انتهاكا واضحا لميثاق المتحدة، ويعبر عن نوايا الامبريالية العالمية في تصعيد المواجهة، وشن الحرب في المنطقة بغرض تفتيتها، وأشار إلى أن عواقب هذا الهجوم لا يمكن التنبؤ بها كما أدان الصمت العربي ووصفه بالضالع في التآمر ومحرض على الحرب.

يدعو الحزب للتضامن مع الشعب السوري الذي يواجه عدوان الامبريالية الامريكية طوال(7)سنوات بشكل مباشر أو حرب بالوكالة من قبل جماعات الإرهاب الإسلامي.

ولفت الشيوعي إلى أن الشعب السوري ظل يقاوم و يقاتل للدفاع عن سيادته استقلاله و من أجل السلم الإقليمي و العالمي، وحقه في تقرير مصير بلده دون أي تدخلات أو فرض وصايا.

ودعا إلى تكوين جبهة عريضة للتحرر الوطني لازالة الانظمة العميلة و التصدي لمؤامرات الامبريالية العالمية، و خاصة الولايات المتحدة الامريكية حتى تتحرر شعوبنا نهائيا