قمة بين البشير وآبي أحمد تبحث الأوضاع الأمنية في القرن الأفريقي



11:09 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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بكين: وكالات



عقد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مباحثات مُشتركة على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، بالعاصمة الصينية بكين، وبحثت العلاقات الثنائية بين البلدين سبل تطويرها والسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.



وأطلع رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الإثيوبي، الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" على مسار اتفاق إحلال السلام والمصالحة بدولة جنوب السودان، ودخوله المراحل التنفيذية وآليات مراقبة وقف إطلاق النار وتجميع القوات.



وتطرق اللقاء لجهود السودان لتحقيق السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، والبداية المشجعة للمحادثات التي تعتبر الأولى بين الطرفين المتنازعين.