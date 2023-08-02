قطاع المطاعم شعُبة الأغذية والمطاعم: تراجع كبير في المبيعات بنسبة (50%)

رسم أمين خزينة غرفة الأغذية والمطاعم باتحاد أصحاب العمل د. صالح عجبان، صورة قاتمة حول الوضع بالقطاع على خلفية التردي الاقتصادي المريع الذي تشهده البلاد منذ (25) أكتوبر 2021م. فيما رصدت الصحيفة ملصقة «نعتذر من زبائننا الكرام، المطعم مغلق حتّىإشعار آخر» في عدد من المحال بالخرطوم.
وقال عجبنا في تصريح خاص لـ(التيار) الوضع الحالي يتمحور في ثلاث نقاط مهمة أولها كلفة التشغيل العالية من كهرباء، جازولين، إيجارات تضاعفت بنسب ضخمة وهناك بعض المحال في مواقع استرتيجية وصلت قيمة الإيجار الشهري فيها مبلغ (500) مليون جنيه،وتابع :” المحور الثاني الوضع الاقتصادي للبلاد والمبيعات التي انخفضت بنسب كبيرة تتراوح ما بين (30- 50%) كما أحجم المواطنون من الخروج ليلاً بسبب التفلتات الأمنية وتزايد عمليات النهب والسطو.
وألقى أمين الخزينة على وزارة المالية على فرضها نحو (18) رسماً على أصحاب الكافتريات والمطاعم بجانب مبالغ كبيرة تفرض من ديوان الزكاة والسلطات المحلية واضاف بحرقة”: تخيل أملك مطعم صغير في أحد أحياء الخرطوم الشعبية تفاجأت برسوم نفايات تقدر بـ(مليار) جنيه، ونوَّه عجنبا إلى مضاعفة رسوم الدفاع المدني سنوياًرغم أن شرطة الدفاع المدني تعاني في تقديم الخدمات للمواطنين بسبب قلة المركبات المجهزة وغيرها من المعينات اللوجستية والفنية بجانب تجديد الرخصة السنوية وكروت الصحة وضريبة الدخل الشخصي
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