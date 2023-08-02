قطاع المطاعم شعُبة الأغذية والمطاعم: تراجع كبير في المبيعات بنسبة (50%)

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02-08-2023, 01:34 PM

صحيفة التيار
<aصحيفة التيار
تاريخ التسجيل: 08-11-2014
مجموع المشاركات: 533

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قطاع المطاعم شعُبة الأغذية والمطاعم: تراجع كبير في المبيعات بنسبة (50%)


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