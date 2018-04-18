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قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي يحذر من استمرار أزمة الأدوية وغلاء أسعارها

18-04-2018, 09:06 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 395

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قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي يحذر من استمرار أزمة الأدوية وغلاء أسعارها

    09:06 PM April, 18 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    حذر قطاع الاطباء بالحزب الشيوعي، من استمرار أزمة الدواء وغلاء اسعاره، ورأى أن سياسة امتصاص السيولة التي اتبعتها الحكومة لتقليل الطلب على النقد الأجنبي ادخلت البلاد في مرحلة الندرة، وتوقع حدوث تضخم ركودي وندرة في كافة السلع الضرورية بما فيها الأدوية.
    وتوقع القطاع عدم استمرار سياسة امتصاص السيولة، وذلك لآثارها التي وصفها بالمدمرة، ونبه الى تجلي ذلك في صفوف البنزين والغاز وندرتهما، وانتقد عدم دعم دولار استيراد الادوية.
    وفي السياق كشف قطاع الاطباء عن وصول سعر زجاجة الدم بالسوق الاسود الى (500) جنيه، وانتقد في الوقت ذاته دخول الخدمات الطبية مجال (السمسرة)، وأعاب إصرار وزارة الصحة بولاية الخرطوم على أيلولة خدمات نقل الدم بغرض وضع اليد على الدعم الخارجي الذي يأتي لخدمات نقل الدم وليس تطوير وتحسين خدمات نقل الدم ، وتخوف القطاع من اتساع دائرة التسليع والخصخصة التي ينتج عنها نقل كريات دم حمراء غير ناضجة.
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