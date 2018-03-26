قرار مرتقب بإزالة السياج من أمام المنازل بالخرطوم



07:10 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخر لحظة

وجه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة البنى التحتية وجهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات بالبدء الفوري في تطبيق قانون الطرق لإزالة التشوهات ومعيقات حركة المرور بالولاية، حفاظاً على أرواح المواطنين وانسياب حركة المرور، وعلم (باج نيوز) أن محلية الخرطوم ستزيل (السياج) الموضوع أمام المنازل والذي أدى إلى تضييق الشوارع، وذلك بعد تنبيه المواطنين عبر حملة إعلانية، وقال رئيس المجلس صديق الشيخ في اجتماع مشترك مع وزير البنى التحتية ومدير جهاز حماية الأراضي وممثل شرطة مرور الخرطوم، إنه يجب إنفاذ القوانين التى تمت إجازتها من المجلس واستيفائها كافة المطلوبات التنفيذية فيما يتعلق بالتعدي على الطريق العام والسلامة المرورية، وأمن الاجتماع على إزالة كافة التقاطعات مع الجهات ذات الصلة لمنع التداخلات، بالإضافة لتكوين آلية مشتركة بين الوزارة والجهاز وشرطة المرور بالمحلية المعنية للبدء الفوري لإنفاذ القانون.

في ذات السياق عقد رئيس المجلس التشريعي اجتماعاً مع مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم ووزير الثقافة والإعلام محمد يوسف الدقير ومعتمد محلية الخرطوم الفريق أحمد على أبو شنب، ووجه الاجتماع بمراجعة القوانين التى أصدرها المجلس فى مجال البيئة والصحة العامة والسياحة، على أن يتم تنفيذ المواد الخاصة بأمن المجتمع بواسطة الشرطة المجتمعية.