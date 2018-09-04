قرار بإغلاق مدرسة أبوروف الاساسية

استنكر اولياء امور تلاميذ مدرسة ابوروف اساس قرار إدارة تعليم ام درمان الذي قضى بإغلاق المدرسة بناء علي قرار الشؤون الهندسية والذي اكد ان مباني المدرسة آيلة للسقوط ماحدا بنقل التلاميذ لمدرسة الهجرة المزدوجة غرب كهرباء الهجرة. وحمل اولياء الامور مسؤولية غياب الصيانة الدورية عن المدارس بمافيها مدرسة ابي روف لادارات التعليم والوزارة وتساءلو اين كانو حينما كانت المدرسة تحتاج لصيانة بسيطة قبل الى يتراجع وضعها الى ماهو عليه ، واكدوا رفع الدولة يدها عن التعليم والصرف عليه وحذروا من حدوث عواقب وخيمة مما يعني مزيد من الانهيار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة