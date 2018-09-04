قرار بإغلاق مدرسة أبوروف الاساسية



00:10 AM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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استنكر اولياء امور تلاميذ مدرسة ابوروف اساس قرار إدارة تعليم ام درمان الذي قضى بإغلاق المدرسة بناء علي قرار الشؤون الهندسية والذي اكد ان مباني المدرسة آيلة للسقوط ماحدا بنقل التلاميذ لمدرسة الهجرة المزدوجة غرب كهرباء الهجرة.

وحمل اولياء الامور مسؤولية غياب الصيانة الدورية عن المدارس بمافيها مدرسة ابي روف لادارات التعليم والوزارة وتساءلو اين كانو حينما كانت المدرسة تحتاج لصيانة بسيطة قبل الى يتراجع وضعها الى ماهو عليه ، واكدوا رفع الدولة يدها عن التعليم والصرف عليه وحذروا من حدوث عواقب وخيمة مما يعني مزيد من الانهيار.