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قال إن زمان التحلّل قد ولّى حاتم السر: حديث رئيس الجمهورية أمام البرلمان إيجابي

04-04-2018, 08:31 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1779

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قال إن زمان التحلّل قد ولّى حاتم السر: حديث رئيس الجمهورية أمام البرلمان إيجابي

    08:31 PM April, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: جمعة عبد الله

    وصف وزير التجارة والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي، حاتم السر حديث رئيس الجمهورية أمام البرلمان عن استكمال السلام وتحقيق التنمية الشاملة والنماء المستدام، بالإيجابي والمبشر، ودعا لمواصلة العمل على تحقيق السلام الشامل في السودان وتوفير المناخ المناسب لذلك، قاطعاً بأن زمان "التحلل" قد ولى دون رجعة، وقال إن توجيهات رئيس الجمهورية بشأنها "واضحة".

    وأشار السر في تعميم صحافي أمس، إلى أن وضع الدستور يجب أن يشترك فيه جميع أطياف الساسة والقانونيين، مؤمنًا على أن الدستور القوي هو ضمانة للمستقبل، وشددً على ضرورة محاصرة الفساد وضرب أوكاره، وقال إن الحكومة جادة في محاكمة كل من أفسد أو ساعد على الفساد، وأضاف: ليس لدينا "ريتزكارلتون"، ولكن لدينا إرادة حقيقية في استعادة أموال الشعب من ناهبيها، وقال "زمان التحلل مضى إلى غير رجعة، وتوجيهات الرئيس واضحة، ولن يكون هناك كبير على هيئات مكافحة الفساد، والتوجيه ضد أي فاسد، كائنًا من كان" مشيراً الى أن الاقتصاد الذي يعيش في بيئة فاسدة لن يصل أبدًا إلى محل، وشدد على أن الفترة المقبلة تحتاج لالتزام وحزم ومتابعة للأداء بدقة، مؤكدًا أن الشفافية وإعلان الأسماء تفيد في استعادة الثقة.
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