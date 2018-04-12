قال إنه لم يكن ممثلاً للحكومة د. نافع يكشف عن زيارته للعاصمة الإيرانية الأيام الماضية



08:32 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس



كشف القيادي بالمؤتمر الوطني، الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية د. نافع علي نافع، عن زيارة قام بها خلال الأيام الفائتة للعاصمة الإيرانية طهران، بيد أنه أكد أنها تمت بصفته الأمين العام لمجلس الأحزاب الأفريقية لحضور المؤتمر السنوي لمجلس الأحزاب الآسيوية، قاطعاً أن الزيارة لم تكن سرية، ولم يكن فيها مبعوثاً للحكومة.



وقال د. نافع في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالخرطوم أمس إن الحكومة الإيرانية سعت إلى ترتيب لقاء مع شخصية، حيث قامت بابتعاث سفير لترتيب اللقاء غير أنه اعتذر ورفض لقاء أي مسؤول باعتبار أنه قدم لهذا المؤتمر ممثلاً لمجلس الأحزاب الأفريقية بوصفه الأمين، وليس مبعوثاً من قِبل الحكومة السودانية.



وأعلن د. نافع عن انعقاد جناح المرأة بمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية غداً الجمعة، مشيراً إلى أن اللقاءات ستستمر حتى الأحد وستناقش قضايا المرأة بالقارة الأفريقية وتعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن المؤتمر سينعقد بمشاركة كل من ليبيا، تشاد، كينيا، الجزائر، الكنغو، إثيوبيا، بالإضافة للسودان، مشيراً إلى أن المشاركين فيه سيخضعون لورشة تدريبية للقيادات النسوية.