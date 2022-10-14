قاضي غير مختص يجدد حبس وجدي صالح لاسبوعين

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10-14-2022, 01:11 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4368

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قاضي غير مختص يجدد حبس وجدي صالح لاسبوعين


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  • منقول: همسه فى أذن محمد الفكى وخالد سلك وجعفر حسن ...
  • شاهدوا هذه الجريمـة النكراء. هل حصل تحقيق فيها؟ قالوا الدقيق المجهول وارد مصر
  • مصادر- مغامرة “كيزانية” انقلابية وشيكة قبل التسوية السياسية المرتقبة
  • تحركات مصرية على أكثر من مسار في الملف السوداني
  • قال الصحفي مصطفى ابوالعزائم -إنهاء الأزمة السودانية في تولى هؤلاء(؟)الحكم وتسوية قضية وجدي صالح
  • تخريج عناصر من الشرطة والمخابرات السودانية دربتهم تركيا
  • نقابة المحامين تقاضي النيابة لنشرها إعلانا يقول إن وجدي صالح متهما هاربا
  • قمع مفرط من قبل القوات الانقلابية لمواكب اليوم .. إصابتان بالرصاص في الصدر والرأس لمواكب شارع الأرب
  • التعايشي في الخرطوم بتسهيل من الحركات المسلحة
  • على أهلنا فى الشمال الحذر ظهور ثعابين الاصلة مرة اخرى وبكميات كبيرة فى الولاية الشمالية ..
  • موسيقار مصري يثير الغضب في السودان
  • مظاهرات في الخرطوم اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022م
  • الصومال تحقق أول فائض 17مليار دولار وتتقدم على 43 دولة حول العالم فى النمو
  • # نِصْفُ المَعْرِفَةِ أشَدُّ خَطَراً مِنْ الجَهْل المُدْقِع/

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
  • التسوية السياسية في السودان .. التحديات وفرص الحلول(1-2) كتبه محمد عبدالله ابراهيم
  • السودان وايران..ثورة الانعتاق من الطغاة الإسلامويون كتبه خالد أبوأحمد
  • غفور رحيم !!.. كتبه عادل هلال
  • عودة إيلا: ليس ثمة طريقة رشيقة لتخسر ثورة (2-2) كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • سيناريوهات الحرب الاهلية في السودان (1) كتبه علاء الدين محمد ابكر
  • حلمى بكر جهل بتاريخ الموسيقى فى وادى النيل وشمال إفريقيا!!! كتبه الأمين مصطفى
  • أوروبا بين العمليات الخاصة في اوكرانيا والتحول إلى حرب دفاعية كتبه د.أمل الكردفاني
  • العراق الجريح في ظل صراع الاقطاب كتبه د. عادل رضا
  • التسوية الخفية ؟؟!! كتبه حمدالنيل سيف الدين
  • هَل بَات الْعَالِمُ فِي حاجة إلى مَسِيح جَدِيد ؟ كتبه عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ أَبْكَر
  • تعرف على العشرة في المية من المشاكل البسيطة العالقة قبل فك عقدة قورديون السودانية وإنهاء حجوة ام
  • إذا نجحت المبادرة:فلنبدأ من حيث توقفنا في الخامس والعشرين من أكتوبر كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • ماذا بعد سلاح الملالي النووي ملالي ولاية الفقيه ــ والإسلام وسلاحهم النووي 3-3
  • ملالي ولاية الفقيه ــ والإسلام والتشيع الملالي والثورة الإيرانية وخصوم الرأي الملالي ما بعد عام 20
  • امريكا اقتصاد السلاح ونشر الحروب هل فهم الخليج!!! كتبه الأمين مصطفى
  • ملالي ولاية الفقيه:والإسلام والتشيع رسالة نور من القلب إلى قارىء العربية 1-3 كتبه د.محمد الموسوي
  • الانتفاضة الفلسطينية تطوير أدوات النضال!! كتبه الأمين مصطفى























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