قاضي غير مختص يجدد حبس وجدي صالح لاسبوعين

جدد القاضي عمر عبدالله، قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال، حبس وجدي صالح عبده، لمدة اسبوعين، رغم أنه ليس القاضي المختص بالتجديدات، وانما القاضي المختص هو مولانا طيب الاسماء الذي رفض التجديد له في المرة السابقة، حسب لجنة التفكيك. ونشرت اللجنة على صفحتها بفيس بوك “تحديث عن سير الاجراءات في مواجهة الأستاذ وجدي صالح عبده”، قائلة إن وجدي صالح تمسك ببطلان اجراءات الحبس التعسفي الذي تعرض له ظهر الأمس بعد تسليمه لنفسه لنيابة الخرطوم شمال. وتمثل ذلك في: ١/ عدم أخذ الإذن من نقابة المحامين برفع الحصانة الممنوحة له بموجب قانون المحاماة. ٢/ اجراءات الإعلان بالنشر في الصحف جاءت مخالفة للقانون، حيث أكد على حقه في مقاضاة من تجاوز القانون لأغراض سياسية القصد منها اغتيال الشخصية. ٣/ تمسكه في حقه بالتحري معه في وجود محاميه. وعليه قام القاضي عمر عبدالله قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال بتجديد حبس الأستاذ وجدي صالح عبده لمدة اسبوعين، رغم أنه ليس القاضي المختص بالتجديدات، وانما القاضي المختص هو مولانا طيب الاسماء الذي رفض التجديد له في المرة السابقة.
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