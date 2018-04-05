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في مقدمتهم التوأم منار وأبرار جهاز الأمن يستعيد (10) سودانيين من صفوف داعش بليبيا

05-04-2018, 07:44 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1784

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في مقدمتهم التوأم منار وأبرار جهاز الأمن يستعيد (10) سودانيين من صفوف داعش بليبيا

    07:44 PM April, 05 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من استعادة (10) من السودانيين كانوا قد انتسبوا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا بينهم (7) نساء أبرزهن التوأم منار وأبرار عبد السلام إضافة إلى طفلين وشاب .

    وتمت عملية الاستعادة إنفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومواصلة لنشاط الجهاز تجاه استعادة الشباب الذين غُرر بهم في وقت سابق، وتُعد هذه العملية الثالثة من نوعها لجهاز الأمن تفضي لاسترداد مواطنين سوادنيين من صفوف التنظيم الإرهابي.

    ووصل المواطنون إلى مطار الخرطوم قادمين من ليبيا على متن الخطوط الجوية التركية فجر أمس وتشمل قائمة العائدين كلاً من أبرار عبد السلام العيدروس، منار عبد السلام العيدروس، حاجة حسن أبوبكر صغيرون، نورة حسن أبوبكر صغيرون، نورة صابون محمد، حنان عبد الرحمن اسحاق، أصالة حسن عثمان، معاوية عبد الله يحيى، سمية آدم محمد، عبد الله بدر الدين التجاني.

    وأكد مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات أن الجهاز سيظل في عمل دؤوب لجهة تحقيق واستعادة الطمأنينة لهؤلاء المستردين وأسرهم التي ظلت تعاني من طول غيابهم وانخراطهم في صفوف التنظيم الإرهابي دون وعي منهم أو إدراك لمخاطر هذا التنظيم، منوهاً إلى اهتمام ومتابعة الدولة وجهاز أمنها بهذا الملف، بجانب حرصهم على استقرار الحالة النفسية والصحية لعموم المستردين حتى يتسنى لهم تمام الاندماج في مجتمعهم وبين أبناء وطنهم.
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