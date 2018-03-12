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في دولة الفساد: وفاة طفل آخر بعنبر الاطفال بمستشفى نيالا لغياب العناية الطبية بالمستشفى

12-03-2018, 09:07 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 303

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في دولة الفساد: وفاة طفل آخر بعنبر الاطفال بمستشفى نيالا لغياب العناية الطبية بالمستشفى

    09:07 PM March, 12 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    كشف مصدر طبي لاخبار الحركة الجماهيرية عن وفاة طفل بعنبر الاطفال بمستشفى نيالا اول امس نتيجة غياب العناية الطبية بالمستشفى وعدم توفر اطباء عمومين بالحوادث والضغط المتواصل على نواب الاختصاصين بالمستشفى ، وقال المصدر ان قسم الاطفال يضم ثلاث اطباء نواب اختصاصين للاطفال فقط ، واشار الى توقف اطباء مستشفى نيالا نواب الاختصاصين عن العمل بالمستشفى في ظل الاهمال المتعمد من الادارات المتلاحقة وعدم صرف حافز البيئة الجاذبة المدفوع من التامين الصحي وحافز المستشفى وبعض النوبتجيات في قسمي الباطنية وجراحة المسالك البولية والكلى ، بالرغم من الاتفاق الملزم مع المدير العام للوزارة بان لا تتجاوز فترة دفع المستحقات اليوم الثامن من كل شهر ، وعلي العكس من حل الإشكال الاساسي فتح مدير المستشفى المكلف جبهة اخرى مع النواب وهي عدم الاعتراف بعملهم خلال العشر الايام من الشهر الجاري في هروب مكشوف عن الايفاء بالالتزامات المالية والتي تتراكم منذ فترة ففي العام السابق لم يصرف العلاج الاقتصادي للعاملين لاكثر من ستة شهور ولم يصرف شهر فبراير السابق.
    وقال: لم يصرف الأطباء حافز الكشف الموحد المدعوم من قبل الوزارة الاتحادية ويحول لحساب وزارة المالية شهريا لاكثر من اربعة اشهر في ظاهرة غريبة للاستيلاء علي حقوق العاملين وكذلك حوافز الاعاشة وبدلات السكن واللبس... الخ التي تتكرر سنويا .
    واشار الى ان المراقب للوضع العام بالمستشفى يلحظ غياب معينات العمل البسيطة من جونتات وشاش وبنج موضعي عن الحوادث والعنابر مما يزيد العبء علي المرضى والمرافقين.
    وقال المصدر ان السيد مدير عام وزارة الصحة جنوب دارفور يلعب دور الرجل الاوحد او ( one man show ) في ظل انفراط العمل الإداري الممنهج سواء في المستشفى او الوزارة.
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