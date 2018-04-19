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في دولة الفساد: عجز في تمويل بعثات السودان الخارجية

19-04-2018, 08:48 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 405

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في دولة الفساد: عجز في تمويل بعثات السودان الخارجية

    08:48 PM April, 19 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    أقر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بعدم صرف الدبلوماسيين بالخارج والعاملين بالوزارة مرتباتهم لـ(7) شهور مضت، وكشف عن متأخرات كبيرة في إيجار المقرات، واستنجد بالبرلمان لحل الإشكالية بعد رفض البنك المركزي توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه لحلها.
    وقال غندور في جلسة البرلمان امس (الأربعاء)، إن العاملين بوزارة الخارجية يعيشون أوضاعاً مأسوية لعدم صرفهم رواتبهم التي تقارب (30) مليون دولار شاملة إيجار المقرات، على الرغم من تصديق وزارة المالية بالمبالغ وتوجيهات رئيس الجمهورية ونائبه للبنك المركزي بمنحهم مستحقاتهم. منوها إلى أن المركزي ظل يرفض تلك التوجيهات وأضاف: "هناك من يعتقد أن مرتبات الدبلومسيين وإيجار المقرات ليست ذات أولوية"، وأعلن عن تقدم عدد من الدبلومسيين بطلب للعودة إلى السودان بسبب أوضاعهم الماٍواية، وتابع: (لولا أن الأزمة بلغت مبلغاً مأساوياً لما تحدثت في العلن).
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