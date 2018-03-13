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في الموتمر الصحفي الذي انعقد بوزارة الخارجية التهامي يشيد بزيارة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولي

13-03-2018, 09:42 PM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 141

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في الموتمر الصحفي الذي انعقد بوزارة الخارجية التهامي يشيد بزيارة المدير العام لمنظمة الهجرة الدولي

    09:42 PM March, 13 2018

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    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    أشاد دكتور التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين بزيارة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويثمن لقاءاته مع نائب رئيس الجمهوريةووزيرالخارجية ووزيرالداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل.
    وخلال زيارته لجهاز تنظيم السودانيين بالخارج اتفق الطرفان على مشروع تطوير مركز دراسات الهجرة ألى مركز إقليمي للتدريب في مجال الهجرة والتنمية وتدريب يغطي شرق وغرب وشمال افريقيا يهتم بالتدريب ودراسة أسواق العمل الدولية وتطوير الاستثمارات والدراسات الهجرية في المجالات المختلفة وتأسيس كرسي لدراسات الهجرة مع الجامعات والمنظمات المختصة كما جرىً الحديث حول برامج استقرار العائدين ودعم صندوق العودة الطوعية وتعزيز الوجود السوداني في المنظمات الدولية.
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