في افتتاحية الدورة 12 لشروق القضارف الصادق عز الدين يشدو بأغنيتين جديدتين من ألحانه

11:56 PM July, 03 2018 سودانيز اون لاين

منتدى شروق الثقافي-

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مقترحات من الحضور لتطوير الخطة







كان غنوتين نايمات

علي حلقك حمام

والليل براو فنان

كان ببني من طيف الحبيبة النايمة

فوق حس الطنابير الحنينة

سجن

للتلاحين البتمرق من

شفاه ناسا معتقة

بالشقا..

احتقارم للفقر

كان بالحروف

ما كنت بتخيل عشان امرق

عليك

تجبرني بي هذي الظروف

بهذه الكلمات شدا الفنان والملحن الصاعد الصادق عز الدين في افتتاحية الدورة الثانية عشر لمنتدى شروق الثقافي ، وهي الفعالية الراتبة رقم 333 على طول مسيرة المنتدى ، والتي جاءت تحت عنوان (عرض خطة الدورة 12 .. ودندنات بالعود مع الصادق عز الدين) وأقيمت السبت الماضي (30/6/2018) بقاعة عدن بمدينة القضارف . وتغنى الصادق عز الدين بأغنية أخرى ، كلاهما من ألحانه ومن أشعار بدر الدين صالح عيسى .



وتضمنت خطة الدورة 12 (يونيو 2018 ـ مايو 2019) التي تم عرضها أن المنتدى سيعمل على الحفاظ على ممتلكات المنتدى وتقنين إجراءات التسليم والتسلم . وسيتم تطوير البناء المؤسسي عبر رصد تطبيق اللائحة وتطويرها ، ومتابعة تنفيذ الخطة ، وسيتم تكوين مجلس استشاري .



ونصت الخطة على التوسع الرأسي في عضوية المنتدى بتوفيق أوضاع كل الأعضاء النشطين ، والتوسع الأفقي في العضوية ليكون عدد أعضاء المنتدى الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية 50 عضوا بنهاية الدورة ، مع زيادة نسبة المرأة إلى 25% على الأقل .



وحددت الخطة أنه سيتم تنفيذ عدد 26 فعالية خلال هذه الدورة في تسعة محاور ، تتضمن إقامة أربع فعاليات لثمانية ثقافات بغرض إحسان إدارة التنوع مصحوبة بدراسات ، وستتم تكملة مناقشة رؤية القضارف التي بدأت في الدورة السابقة . وسيكتمل حصر وتنظيم مكتبة شروق ونشر قائمتها في الربع الأول .



واشتملت الخطة على توسيع دائرة الإعلان عن الانشطة وتوثيق فيديو لـ 50% منها . وتضمنت الخطة أيضا توطيد صلة المنتدى بالجماعات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ، والتضامن مع مراكز الإستنارة والمنظمات الحقوقية والكتاب والأدباء السودانيين الذين يواجهون ضغوطات في ممارسة عملهم الثقافي والحقوقي . وأن المنتدى سيتبع كل الطرق الإدارية والقانونية والوسائل السلمية ﻻسترداد ممتلكاته لدى اﻻجهزة اﻻمنية .



وأوردت الخطة أن الايرادات المتوقعة خلال الدورة تبلغ 7100ج ، وأن المصروفات المتوقعة تبلغ 24500ج .



هذا وقد أشار الأستاذ أسامة بشير إلى عجز الموازنة ودعا إلى رفع الاشتراك الشهري إلى 20ج بدلا من 10ج ، وقد وجد مقترحه اعتراضا من آخرين ، بينما دعا الباشمهندس بمقاومة العجز بزيادة العضوية واقترح استقطاب دعم من صندوق إعمار الشرق ، ونبه جعفر خضر إلى أن وضع الميزانية ليس سيئا إذ أن هنالك 200 جنيه استرليني و141 دولار وأكثر من 2000 جنيه سوداني موروثة من الدورة السابقة .



ودعا الأستاذ خالد عبد الله عثمان إلى تنظيم ورش لتنمية قدرات أعضاء المنتدى ، وشدد الأستاذ حسن علي سر الختم على أهمية العمل في مجال مكافحة العادات الضارة . ودعا المسرحي عوض بشير إلى خروج المنتدى إلى العمل في الأندية بالأحياء ، واقترح الأستاذ قضوة بشير ابتداع أدوات جديدة للخروج من دائرة الحصار والعمل مع المجتمعات القاعدية كأن ينفذ المنتدى أيام صحية مع شباب الأحياء ، ومن ناحيته حثّ الأستاذ نور الدائم خضر على الحفاظ على عضوية المنتدى واقترح الاستعانة بدور الأحزاب كمكان لممارسة النشاط . ورأى الأستاذ بخيت عبد الله بخيت أن المنتدى يحتاج إلى موقع قريب من السوق ، وأضاف بخيت أن هنالك كلاما كثيرا يقال في الاجتماعات لا يجد حظه من التنفيذ وشدد على ضرورة تجنب ذلك ، وقال أن هم المنتدى هو مسئولية الجميع وليس اللجنة التنفيذية فقط . ومن جهته دعا الأستاذ حسن محمد أحمد شاشوك إلى ترسيخ المؤسسية والتأكيد على الشفافية وتفعيل المساءلة في المنتدى ، ووصف الشاعر مصعب الرمادي شروق بالفرادة ودعا لنشر ووثائق وأدبيات شروق في مدونته .



هذا وقد أكّد نائب رئيس منتدى شروق عبد الرحمن محمد علي أن كل الآراء التي قيلت ستجد الاهتمام اللازم وسيستفاد منها في تطوير خطة الدورة 12 ، وذكّر بالصعوبات التي واجهها المنتدى للعمل في برج الثقافة ونادي القضارف ، وشكر الفنان الصادق عز الدين الذي ظل يلوّن فعاليات المنتدى بجميل الأغنيات . |Articles |News |مقالات |بيانات