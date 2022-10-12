فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان : قوموا ودافعوا عن حقوق الأنسان صحافة المقاومة، طريقنا للدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة للجميع
يحتفل العالم وشعوبه، اليوم - 10 ديسمبر 2022- باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يومٌ عزيزٌ علينا - نحن - فى حركة حقوق الإنسان السودانية، والعالمية، نسعي فيه، أن نُسلّط ونُكثّف المزيد من الضوء على حالة وأوضاع حقوق الإنسان، فى أوطاننا، والعالم أجمع. ويُصادف هذا اليوم التاريخي المجيد، الذكري السنوية الـ(75) لاعتماد ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان))، ويجيء احتفال هذا العام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، إذ تنطلق فى هذا اليوم، حملة عالمية شعارها: "قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان"، وهي حملة تمتد على نحو عامٍ كاملٍ، تهدف إلى تسليط الضوء على (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، عبر التركيز على إرثه وأهميته، وأهمية النشاط النضالي المُنجز ضمن إطاره، ونعتبره نحن فى حركة حقوق الإنسان، وصحافة حقوق الإنسان، يوماً لجرد الحساب، وأخذ العِبر والدروس المُستفادة، فى طريق احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وفى طريق الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو طريق طويل تجابهه التحديات، ويتطلّب من السائرين والسائرات فيه، الإيمان التام بالقضايا المطروحة، وعدالتها، والإخلاص فى العمل، والاستعداد لتحمّل مشاق الطريق الشائك المحفوف بالمخاطر من كل الاتجاهات، فى سبيل تحقيق تلك الأهداف والغايات السامية.
نحن فى ((صحفيون لحقوق الأنسان – جهر- السودان))، إذ نحتفل بهذا اليوم المجيد، مع شعبنا العظيم، ومع قواه الحيّة المناضلة، والمستعدة لمواصلة مهام استكمال ثورة ديسمبر 2018، ومع لجان مقاومته الباسلة والجسورة، التي حزمت أمرها على مواصلة النضال حتّي تحقيق النصر المؤزّر لشعغارات الثورة وأهدافها، وطرحت شعارتها بوضوح لا ريب فيه، ومع مجتمعنا الحقوقي، والصحفي، المؤمن بالوصول بثورة ديسمبر لغاياتها المنشودة، نري - وبوضحٍ تام - إنّ حقوق الإنسان فى السودان، أصبحت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، أدني بكثير مما يجب أن تكون عليه، فى بلد أنجز شعبه ثورةً عظيمة فى ديسمبر 2018، عبر السلمية الكاملة، شعارها "الحرية والسلام والعدالة"، وما زال يواصل المسير، كما نري أنّ الإنقلاب المشؤوم، جاء ليقطع الطريق أمام شعبنا وتطلعاته المشروعة، فى أن يحقق شعارات ثورته المجيدة، التي فتحت الطريق نحو "وطن يسع الجميع"، وطن، تُحترم، وتُعزّز فيه الكرامة الإنسانية، وتتحقق فيه العدالة للجميع، ولكن، وللأسف، دخلت البلاد، فى نفقٍ مظلمٍ منذ إنقلاب 25 أكتوبر، وقد قامت السلطة الإنقلابة، بأرتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما قامت أجهزتها القمعية بالتعدّي السافر على الحقوق الأساسية ، ومازالت تواصل الانهاكات السافرة، ومنها قمع ومنع حرية التعبير والصحافة، والحق فى التعبير السلمي، وواصلت وتواصل حتّي اليوم، قمعها للمواكب والتظاهرات السلمية، وتعذيب وقتل المتظاهرين والمتظاهرات، ومازالت حقوق الإنسان، تتعرّض لأبشع الإنتهاكات، فى كافة أنحاء البلاد، فى مناخ يُكرّس الافلات من العقاب، ويجعل من المحاسبة على الجرائم المرتكبة، وفيها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، أمراً مستحيلاً، وتسعي لتحقيق ذلك، عبر مساومة وتسوية مفضوحة يسعي قادة انقلاب 25 أكتوبر 2021، انجازها مع فصائل سياسية ومجتمعية، رأت تعطيل وتأجيل ملف العدالة والمحاسبة، فى مفاوضاتها مع الطغمة الإنقلابية، وهذا فى تقديرنا، يفرغ شعارات ثورة ديسمبر من أهم مضامينها وهي العدالة والسلام. فى هذا اليوم التاريخي الهام، ندعو المجتمع الصحفي على وجه الخصوص إلى تبنّي شعارنا الذي رفعناه – بوضوح - منذ اليوم الأوّل للإنقلاب، وهو ((صحافة المقاومة))، فى سبيل تحقيق صحافة منحازة لقيم وأهداف حقوق الإنسان، صحافة أخلاقية، ومهنية واحترافية، تُدافع عن حقوق الإنسان، وتجعلها فى قلب أجندتها اليومية، كما ندعو زملائنا وزميلاتنا فى الصحافة المرئية والمطبوعة والمسموعة، وصحافة الإنترنيت، والصحافة الجديدة والبديلة، أن نُكثّف جهودنا الصحفية، ونعزز من قدراتنا المهنية، فى سبيل ايجاد صحافة تمتلك حساسية حقوق إنسان، صحافة حسّاسة تجاه النزاع، وحساسة تجاه النوع الإجتماعي، وحساسة تجاه قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، صحافة تحارب خطاب الكراهية والتمييز، ولا تسمح – أبداً- بأن تكون منصاتها، ملاذات آمنة، لخطاب الكراهية والتمييز، ونشره والترويج له، كما ندعو كافة زملاء وزميلات مهنة البحث عن الحقيقة، للدفاع عن حقّنا فى التنظيم النقابي الذي انتزعناه عنوةً واقتدراً، عبر وحدة الهدف والمصير، باستعادة تأسيس ((نقابة الصحفيين السودانيين))، ونتعهّد نحن فى (جهر) أن نواصل الدفاع عن حقوق الإنسان، والحق فى حرية التعبيروالصحافة، والحق فى التنظيم، والحق العدالة والانصاف، والحق فى ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والنضال فى سبيل العدالة والانصاف وعدم الإفلات من العقاب. ليكن شعارنا : الكرامة والحرية والعدالة للجميع .... قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان نعم للعدالة والمحاسبة، لا للإفلات من العقاب الثورة مُستمرّة ، والنصر أكيد
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر- السودان 10 ديسمبر 2022
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