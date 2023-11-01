فولكر يتحدث عن السقف الزمني لإنهاء العملية السياسية

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الثلاثاء عن عدم وجود سقف زمني لإنهاء العملية السياسية، التي أطلقت يوم الأحد لكنه قال إن عامل التوقيت “مهم”. وفق ما نقلت صحيفة “السوداني”. وأكد أن الاتفاق النهائي “سيكون قريبا” حال التوافق على المواضيع الرئيسية، مؤكدا أنه “متفائل جدا” بمضي العملية السياسية إلى الأمام.
وقال بيرتس إن “هناك فرصة حقيقية لنجاح العملية السياسية إذا التزمت الأطراف المدنية والعسكرية على ما سيتم الاتفاق عليه”، مضيفا أن هذا الاتفاق يختلف عن سابقه لكونه يتحدث عن حكومة مدنية ودولة مدنية، على خلاف الاتفاق السابق عام 2019 الذي نص على الشراكة بين المدنيين والعسكريين
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