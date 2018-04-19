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فشل جولة برلين

19-04-2018, 08:50 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 405

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فشل جولة برلين

    08:50 PM April, 19 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    تبادلت الحكومة وحركتا العدل والمساواه وتحرير السودان قيادة مناوي الاتهامات بينهما عقب فشل جولة برلين يوم الثلاثاء وانفضاضها دون التوصل لاي اتفاق وحمل كل طرف الطرف الاخر مسؤولية انهيار الجولة وقال مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ان فشل الجولة سببه تعنت الوفد الحكومي وخطابه المستفز وقال ان الوفد الحكومي طرح خلال الجولة إلحاق الحركات باتفاق الدوحة التي مات ودفنت بمدينة الفاشر بحضور امير قطر ورئيس تشاد واوضح إن الحركتين طرحتا في برلين اتفاقاً منفضلاً عن وثيقة الدوحة وجاءتا بنية خالصة لإنجاح التفاوض إلا أن تعنت الوفد الحكومي حال دون ذلك و أعرب مناوي عن أسفه لتغيير الوساطة لمواقفها ولورقة التفاوض في برلين بضغوط من الحكومة السودانية واوضح أن الوساطة حاولت خلال الجولة تركيز الضغوط على الحركتين .
    و حمّلت حركة العدل والمساواة الوفد الحكومي مسئولية فشل مفاوضات برلين واتهمته بالتعنت والتصلب في المواقف .وقال الدكتور جبريل ابراهيم رئيس الحركة ان الوفد الحكومي اصر في برلين على استيعاب الحركتين في وثيقة الدوحة ووصف تصريحات رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقي القائلة بأن مفاوضات برلين (فرصة أخيرة للحركات للانضمام للعملية السلمية بدارفور) ، وصفها بأنها غير موفقة من حيث المضمون والتوقيت .وقال ان هذه التصريحات أعطت إشارات سالبة للوفد الحكومي ما دفعه للتصلب في مواقفه وافشاله للجولة وقال إنهم وافقوا على المشاركة في المفاوضات من أجل انهاء معاناة النازحين واللاجئين في المعسكرات و بقية المواطنين واعلن رفضهم القاطع للصفقات والاتفاقيات الثنائية.
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