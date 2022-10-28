فتاة تضع طفل حديث الولادة داخل ركشة وتهرب بامدرمان

في حادثة جديدة تكشف تنوع اساليب الجريمة في البلاد قامت فتاة وضعت سفاحا بوضع طفلها في كرتونة وقامت باحكام ربطها واوقفت ركشة في مشوار عادي باحد شوارع امدرمان وفي احد المناطق بسوق ليبيا نزلت المتهمة بحجة شراء اغراض وتركت طفلها داخل الكرتونه خلف المقعد الخلفي للركشة وغابت عن الانظار وبعد فترة بكاء الطفل ليقوم صاحب الركشة بفتح الكرتونه ليجد طفل حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش تم نقل الرضيع إلى دار الرعاية تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
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