فتاة تضع طفل حديث الولادة داخل ركشة وتهرب بامدرمان

مواكب السودانيين لاسقاط الانقلاب واشنطن دي سي لشهر اكتوبر ٢٠٢٢
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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10-28-2022, 02:33 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4391

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فتاة تضع طفل حديث الولادة داخل ركشة وتهرب بامدرمان


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 27 2022
  • أمين حسن عمر: «لسنا معنيين بمصادرة المصادر»
  • هل يعى الانسان الزمن بعد الموت؟ موضوع للنقاش
  • أديب: الاستثناء الذي طلبته الشرطة غير قانوني
  • لجنة متضرري تعينات وزارة الخارجية تتطالب بايقاف تعيين الراسبين
  • اعتقال مسؤول بوزارة النفط بتهمة التورط في قضية الوقود المغشوش
  • زيادة رسوم العبور- عجز اقتصادي أفرزه الانقلاب
  • كيان نقابي يدين التنقلات التعسفية في البنك المركزي
  • رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة يستغل بياناً للشرطة لمهاجمة الثوار
  • الكشف عن ملامح و أطراف التسوية السياسية المرتقبة
  • بعد غيبة-تصريحات جديدة لـ(الأصم)
  • محامو الطوارئ: -131 حالة إصابة و98 معتقل/ة بينهم قُصر، على خلفية أحداث مليونية 25 اكتوبر
  • رسـالـة خاصــة للأستاذ عبــد الله عثمــان
  • لقـد فقدت تلفونى - رجاء عدم التواصل بالواتساب أو التلفون
  • السودان: ما الذي تحقق بعد مرور سنة على انقلاب البرهان؟| نقطة حوار
  • رايكم شنو في فضائية :سودان بكره؟؟!!
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022م
  • وتكالبت الضباع ضد الثورة والثوار
  • مناوي يصل إنجلترا ضمن جولة خارجية تشمل إيطاليا وفرنسا
  • موسوعه الاحاديث القدسيه والنبويه شاركونى

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 27 2022
  • تحكيم صوت العقل للاستفادة من مليارات بن سلمان يابرهان وجوقته كتبه كنان محمد الحسين
  • بيان الشرطة! أي كذب زار بالأمس خيالي كتبه بثينة تروس
  • المخالفات والتسويات المرورية كتبه محمدعثمان الرضي
  • تصاعد السخط والمقاومة بعد بيان الشرطة كتبه تاج السر عثمان
  • اسرائيل ارحم من البرهان !! كتبه محمد الحسن محمد عثمان
  • الجحافل الهولاكية !!.. كتبه عادل هلال
  • فرص نجاح التسوية كتبه د/عمار ابراهيم كارا
  • المتحولون عرقياً .. و المتحولون سياسياً !! كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • متى يبسط العدل .. أليس بينكم رجلا رشيد كتبه عواطف عبداللطيف
  • كيف يستعيد تجمع المهنيين قواه!! كتبه الأمين مصطفى























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