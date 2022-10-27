فائز السليك: التسوية تطبخ على نار هادئة والخلافات حول علاقة الجيش بالسلطة

اتهم مستشار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك فائز السليك الاسلاميون بالعمل على شد البلاد من الاطراف ودعم الصراعات القبلية واستغلال الادارات الأهلية، وقطع أن هنالك تسوية جارية ولا تزال تطبخ على نار هادئة، مع تفاوت مواقف اطراف التسوية، وكشف السليك في تصريح لـ(الجريدة) أن الخلافات تتركز حول علاقة الجيش بالسلطة السياسية والاصلاح الأمني والعسكري، وأعتبر انها هي السيناريو الأرجح بالوقت الراهن، ولم يستبعد دفع الأطراف الرافضة لتسوية الأوضاع نحو حافة الهاوية والمواجهة، لافتاً إلى ان العسكريين يسعون للمناورة بشراء الوقت حتي تصاب قوة الثورة بالانهاك، مؤكداً ان الاوضاع لن تستمر على ما هي عليه وقتا أطول.
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