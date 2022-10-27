فائز السليك: التسوية تطبخ على نار هادئة والخلافات حول علاقة الجيش بالسلطة

مواكب السودانيين لاسقاط الانقلاب واشنطن دي سي لشهر اكتوبر ٢٠٢٢
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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10-27-2022, 01:29 PM

صحيفة الجريدة السودانية
<aصحيفة الجريدة السودانية
تاريخ التسجيل: 02-06-2019
مجموع المشاركات: 131

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فائز السليك: التسوية تطبخ على نار هادئة والخلافات حول علاقة الجيش بالسلطة


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  • جماعة مسلحة تضم شرطيا تعتدي على محام بود مدني
  • اتهام قادة عسكريين بحركة مناوي بقتل مواطن بدارفور
  • خبراء دوليون يطالبون بمساءلة فعّالة عن “حملة القمع الوحشية” التي استمرت لمدة عام ضد المتظاهرين السل
  • مقاومة مدينة الخرطوم: سنمضي قدماً وسنجهز للقادم من مواكب و إضرابات وإعتصامات
  • حميدتي: الشرطة لم تسلم المطلوبين من منسوبيها في أحداث كسلا
  • يستدل على الأسد من مخلبيه .. كما يعرف الحمار من أذنيه بقلم د. منذر حربي
  • الانتباهة / "غندور" يحرض الإسلاميين على انتزاع حقوقهم بأيديهم -
  • ورأيت صبايا فارس يغسلن النهد بماء الصبح .. مظفر
  • حفل خاص:فنان من السودان الجنوبي يبدع في تقليد الفنان محمد الامين
  • سيناريوهات (طبيعية) و (اصطناعية) لمحتملات الأزمة السودانية
  • نبيل منصور:لماذا لم ينحاز الجيش لثورة ديسمبر المجيدة حتى الآن؟
  • وزير المالية السابق إبراهيم البدوى: السودان واقع فى حفرة عمقها 60 مليار دولار
  • حصاد انقلاب برهان و علي كرتي ‏في ٣٦٥ يوم
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022م
  • الاشواق والمشاعر والدموع واللوعه فى الاغانى السودانيه
  • اسوء طبع فيك واحسن طبع رد بكل شجاعه(( للصريحين فقط ))
  • المؤتمر الوطني المحلول يتصدر قائمة الداعين لتظاهرات 29 أكتوبر
  • فكى جبرين وزير المالية يفقد اعصابه
  • حكم واقوال فى التجاهل تجعلك مرتاح البال
  • عام على إجراءات البرهان في #السودان.. ما الذي تحقق؟

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 26 2022
  • النظام المكلف من عمر البشير غير جادا في تسليم السلطة كتبه يحيى ابنعوف
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  • أزمة افتقار الشعب السوداني للإبداع وغناه بالحسد كتبه د.أمل الكردفاني
  • متي يتم رفع صيوان العزاء لنكنبة المتمة؟ كتبه محمد ادم فاشر
  • جرائم الاحتلال الوحشية يجب ان لا تمر دون عقاب كتبه سري القدوة
  • إلى الشهيدين عيسى وعصام ومضة:رقم (40) من توثيقيات ثورة ديسمبر المجيدة كتبه عمر الحويج
  • يُمَثِّل حُكْم مُحْكَمَةٌ سُودَانِيَّةٌ بِحَقّ امْرَأَة (رجما) اخْتِبَارًا حَقِيقِيًّا لثورة دِيسَم
  • بين ثورة في 1964 وانقلاب في 2021: هل من سبيل للتفاؤل؟ (2-2) كتبه عثمان محمد حسن
  • الفاسدون لن يبنوا وطناً إنما يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم.! كتبه عثمان محمد حسن
  • التَّأْمِين الصحي مابين مطرقة الْأَدَاء وسندان الْمَوَاطِن كتبه عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ ابكر
  • الحركات الصوفية في السودان (٢) كتبه د.أمل الكردفاني
  • اقتربت الساعة وانشق القمر ! كتبه زهير السراج
  • بيان الشُّرطة البائس كتبه عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني
  • بيان الشرطة المخيف والمرعب أري تحت الرماد وميض نار كتبه محمد عثمان الرضي
  • عليكم الله أخجلووووا !!.. كتبه عادل هلال
  • الشعب يُريد الخلاص وتحقيق أهداف الثورة .. هذه هي الرسالة والتصعيد سيستمر.. كتبه نضال عبدالوهاب
  • (مُتلازمة) كولومبيا العسكرية ..! كتبه هيثم الفضل
  • كولومبيا أخرى في بيان الشرطة الانقلابية! كتبه احمد الملك
  • لا يمكنك قتل الثورة كتبه أمل أحمد تبيدي
  • شعب بلا قيادة لكن النضال مستمراً كتبه د. لبيب قمحاوي
  • شعار البرهان ادهس لتقتل وحاور لتستهبل وكذب لتكنكش ؟ كتبه ثروت قاسم























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