غندور: ناقشنا خيار إعلان حلايب منطقة محتلة الحكومة تشكو مصر لمجلس الأمن وتُعلن عدم تطبيق اتفاقية ال



09:39 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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البرلمان: صابر حامد أعلنت الحكومة عدم تطبيق اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بينها وبين مصر من الجانبين، وقالت إنها تنفذ مبدأ التعامل بالمثل مع مصر التي لم تطبق الاتفاقية، وكشفت عن الدفع بشكوى لمجلس الأمن الأيام الماضية احتجاجاً على إقامة انتخابات مصرية في مثلث حلايب، وأعلنت رفضها مقترح الإدارة المشتركة للمثلث وإجراء استفتاء للمواطنين حول تبعيته، في وقت دفع فيه نواب برلمانيون باستصحاب مقترح الحرب ضمن مقترحات الحلول المطروحة لحل قضية حلايب. وكشف وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور في البرلمان أمس "الأربعاء"، عن مناقشة خيار انسحاب الجيش السوداني من مثلث حلايب أو البقاء فيه ومواصلة إجراءات استعادته لحضن الوطن، وأشار إلى أن الحكومة أمنت على خيار بقاء الجيش في المثلث، وأكد تمسك الحكومة بالحق غير القابل للتفاوض والحق في السيادة الكاملة على مثلث حلايب. وانتقد نواب حديث غندور حول عدم وجود خيار ثالث سوى التفاوض والتحكيم، وتساءل النواب عن القرار الذي تتخذه الحكومة على طلب مصر إجراء استفتاء حول المثلث أو طرح الإدارة المشتركة، وعن عدم اتخاذ الحرب ضد مصر خياراً لإعادة مثلث حلايب، وقال غندور: "ليس هنالك عاقل يتحدث بأن تكون الحرب خياراً، لذلك الحرب ليست خيارًا وإن كانت خياراً أنا لستُ الوزير المعني بالسؤال عن ذلك. وانتقد نواب حديث غندور حول عدم وجود خيار ثالث سوى التفاوض والتحكيم، وتساءل النواب عن القرار الذي تتخذه الحكومة على طلب مصر إجراء استفتاء حول المثلث أو طرح الإدارة المشتركة، وتساءل عضو البرلمان فتح الرحمن فضيل عن أسباب عدم اتخاذ الحرب ضد مصر خياراً لإعادة مثلث حلايب وتابع: "يجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة بغض النظر عن العلاقة مع مصر".