غموض يكتنف زيارة الوفد البريطاني لكسلا

كسلا: إنتصار تقلاوي اكتنف الغموض زيارة الوفد المكون من (٥٠)طبيب لإجراء عمليات مجانية في كسلا لكل التخصصات علما بأن الوفد الزائر جاء بجهود من جهاز المغتربين بعد نجاح مهمته في الضعين والقضارق ولايات اخري قرر الوفد الحضور لكسلا لخدمة وتسهيل علي المواطنين من عناء السفر بحثآ عن العلاج وتسأل عدد من المواطنين عن سر التعتيم الحكومي على زيارة قافلة سلامات الطبية من إنجلترا؟ في الوقت الذي استبشر المواطن خيرا بزيارة الاطباء الى لاية كسلا ليكتشف الجميع حائط الصد المنيع ضد صحة مواطن كسلا و تقاعس وزارة الصحة كسلا عن إستقبال الوفد واتهامات طالت مدير عام الصحة المكلف دكتور علي ادم والذي كُلف برئاسة لجنة التحضير للاستقبال الوفد ووفق لمتابعة الصحيفة إتضح بان مدير عام الصحة بكسلا لم يعقد حتي الآن إجتماع واحد وهو الجهه المناط بها الاهتمام بالامر مما يدل علي عدم اكترث وزارة الصحة كسلا بصحة مواطنيها. وكان قد ترآس الاستاذ،عادل عثمان علوب والي ولاية كسلا بالانابة الاجتماع الخاص باستقبال وفد الاختصاصين القادم من المملكة المتحدة المتوقع زيارته للولاية في الخامس عشر من يناير المقبل وبحث الإجتماع المتعلق بإستضافة الوفد من حيث السكن والإعاشة إضافة للرحيل و تقديم كافة المطلوبات التى تعين الوفد المكون من (٥٠) طبيب مختص في مختلف التخصصات وسبل إنجاح مهمتهم المتمثلة في إجراء عمليات جراحيه بمستشفي كسلا التعليمي وناشد ممثل والي كسلا المكلف مجتمع كسلا لاسيما رجال المال والاعمال للمساهمة في إستقبال الوفد وتذليل كافة العقبات حتي يتثني لمواطن الولاية الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من الوفد الزائر ووجه الوالي بالإنابة بتكليف لجنة مصغرة برئاسة مدير عام الصحة لرفع تصور للزيارة تبقت ايام قليلة علي التاريخ المحدد في الثامن عشر من الشهر الجاري لزيارة الوفد علي الولاية و مدير عام الصحة تحديد موقفهم الإسراع في تحضيراتهم للاستقبال الوفد حني لا يفوت علي المواطنين فرصة لقاء قافلة( سلامات) طبية علمآ بان القافلة تشمل كل التخصصات الطبية. وتشمل معدات وأجهزة طبية تترك بعد الانتهاء من فترة عمل الأطباء سماعات سمع وشنط قابلات٥٠ شنطة. غير الأجهزة والأدوية الأخرى كذلك تدريب الكوادر الطبية المختلفه إضافة لتقديم محاضرات لطلاب كلية الطب بجامعة كسلا وجامعة الشرق الأهلية
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