غلاء الاسعار وشح السيولة تحرم المواطنين وخاصة الاطفال من بهجة العيد

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22-08-2018, 10:40 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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غلاء الاسعار وشح السيولة تحرم المواطنين وخاصة الاطفال من بهجة العيد

    10:40 PM August, 22 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    اشتكى مواطنون علي امتداد البلاد من عدم قدرتهم علي شراء هدايا لاطفالهم واسرهم من ملابس واحذية وحلوى بمناسبة عيد الاضحي المبارك، الى جانب خراف الاضحية. وقالوا ان أسعار الملبوسات وأحذية الأطفال ارتفعت بنسبة 300 %، فيما اشتكى التجار من ضعف القوي الشرائية وتراجع السوق بصورة مخيفة ، وارجعوا ذلك الى أزمة السيولة.
    وشكا مواطنين اوضاعهم التي وصفوها بالحرجة وعجزهم عن شراء مستلزمات العيد واشاروا الى ان سعر الخروف تترواح ما 6500 الى 3000 جنيها.وفى ولاية شمال كردفان قال المواطنون ان سعر ملابس الاطفال تتراوح ما بين 500 الى 1000 جنيها، والخرفان تتراوح ما بين 3 الي 6 الف جنيها. وقال المحامي عثمان صالح ان غالبية الاسر لا تمتلك هذة المبالغ، بل لاتستطيع توفير حتي متطلبات الحياة اليومية جراء ارتفاع الاسعار .و بولاية الجزيرة تراوحت اسعار الخراف ما بين 3500 الى 7 الاف جنيها ، و200 جنيها اقل سعر لملابس الاطفال و400 للاحذية. وقال مواطن من جنوب الجزيرة ان غالبية المواطنين احجموا عن الاضحية و كساء الاطفال هذا العام ، وانهم يعانون اصلا من ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.وفى ولاية جنوب دارفور تراوحت اسعار الخراف بين 3 الاف الى 1700 جنيها ، وملابس الاطفال 800 جنيها للبسة التركية والاندنوسية و 400 للصينية. وقال مواطن من مدينة نيالا ان غالبية المواطنين غير قادرين علي شراء الخراف وملابس الاطفال لضيق ذات اليد وشح السيولة. واشاروا الى ان سعر كيس الحلوى وصل 70 جنيها ورطل البلح 20 جنيها وملوة البصل 40 جنيها و جوال الفحم 250 جنيها و ملوة الذرة طابت 75 جنيها و جالون الزيت 325 جنيها و جوال السكر 10 كيلوجرام 290 جنيها وقطعة صابون الغسيل 13 جنيها .وفى ولاية البحر الاحمر تراوحت اسعار الخراف ما بين 4 الى 6 الاف جنيها ، واقل سعر لملابس الاطفال عمر ثلاثة سنوات 600 جنيها. وقال الصحفى عثمان هاشم ان غالبية المواطنين احجموا عن شراء الخراف واكتفوا بشراء الحلوى التي تراوحت اسعارها مابين 150 الي 100 جنيها للكيس .
    وفى مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور اشتكي النازحون من ارتفاع اسعار متطلبات عيد الاضحى والسلع الاستهلاكية ، واشاروا الى ان اقل سعر للبسة الاطفال تتراوح ما بين 150 الي 200 جنيها، وسعر ملوة الدخن وصل 80 جنيها والماريق 60 جنيها، ورطل السكر 15 جنيها ، وكيلو الدقيق 30 جنية زجاجة الزيت 55 جنيها ، رطل البلح 15 جنيه.
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