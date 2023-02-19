غضب في وادي حلفا وإرهاصات بإغلاق طريق إشكيت

عمت مدينة وادي حلفا حالة من الغضب والصدمة عقب صدور قرار من محكمة الطعون الإدارية بدنقلا بإلغاء تسجيل الجمعيات التعاونية الزراعية بوادي حلفا ونزع أراضي الإطماء، وكان عدد من المستثمرين معظمهم من خارج المنطقة قد تقدموا بطعن ضد تسجيل الجمعيات التعاونية بوادي حلفا، وكشفت مصادر عليمة لـ(التيار) عن ضلوع دستوريين في النظام البائد وشركات تعدين في عملية تقديم الطعن المذكور، وأكد ناشطون من أَبْنَاء المدينة استطلعتهم (التيار) عن عزم الأهالي على تنفيذ وقفة احتجاجية وإغلاق طريق أشكيت الخرطوم تنديداً ورفضاً للقرار الذي وصفوه بالمجحف والمنحاز ضد مصلحة أهالي حلفا، وحمًل المواطنون حكومة الولاية الشمالية المسؤولية كاملة لكل العواقب المحتملة في حال إغلاق كل الطرق التي تربط السودان بمصر
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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