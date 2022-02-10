غضب بسبب رسوم بعض كليات الطب بالجامعات الخاصة في الخرطوم

أظهرت الرسوم المعلنة المتداولة التي حددتها بعض كليات الطب بالجامعات الخاصة في الخرطوم، أرقاماً فلكية أثارت الغضب في أوساط أولياء أمور الطلاب، وجاءت رسوم كلية الطب بالجامعة الوطنية لهذا العام (4.200.000) أربعة مليون ومئتان ألف للسنة الواحدة، وجامعة الرازي (3.300.000)، جامعة الرباط (3.300.000)، وكلية الطب جامعة المشرق (3.000.000) جنيه.
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