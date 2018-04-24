غرب دارفور: انطلاق مؤتمر الحدود السودانية التشادية بالثلاثاء



06:52 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



أعلن والي غرب دارفور، فضل المولى الهجا، إكمال ولايته استعداداتها لانطلاق فعاليات مؤتمر الحدود السودانية التشادية اليوم الثلاثاء، بتشريف رئيس الجمهورية، عمر البشير، ونظيره التشادي، إدريس ديبي، إلى جانب قيادات دستورية وتشريعية وعسكرية وأمنية.



وقال الهجا -أمس الإثنين- إن المؤتمر يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين السودان وتشاد في عدة جوانب.



وأفاد أن المؤتمر سيناقش ثلاث أوراق عمل تتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والاستثمار والتجارة، وكذلك الجوانب الاجتماعية والتداخل الثقافي بين الدولتين وكذلك عقد اجتماع الإدارات الأهلية السودانية التشادية.



من جانبه قال العميد ركن جلال بخيت إبراهيم، قائد القوات المشتركة السودانية التشادية - الجانب السوداني، إن مؤتمر الحدود محفز جيد لنجاح تجربة القوات المشتركة بين البلدين.



وأشار إبراهيم إلى أن القوات المشتركة عملت على تأمين الشريط الحدودي وحلحلة المشاكل القبلية بين الجانبين، ومكافحة التهريب والمساعدة في توطين الأهالي على الحدود بين الدولتين.

