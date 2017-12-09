غازي صلاح الدين يدفع بمقترح لتقليص الأحزاب



04:50 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

قال غازي صلاح الدين، رئيس حركة الإصلاح الآن، إن مجهودات تحقيق السلام ستصب بصورة إيجابية في إقامة انتخابات نزيهة ومعترف بها، مبيناً أن السلام يساعد على إبراز السودان بمظهر إيجابي في المحيط الدولي والإقليمي.

وقال غازي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إنه سيقدم مقترحاً للحكومة والقوى المعارضة لإصلاح الحركة السياسية، يتضمن تقليص الأحزاب بالبلاد إلى (4) أو (5) للوصول لممارسة سياسية أفضل وثقافة موحدة وعلاقات تعاونية بين القوى السياسية، من خلال تقوية البنية السياسية للأحزاب ودمجها.



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