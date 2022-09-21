عودة عدد من القنوات الفضائية السودانية الي التردد 12688

كشف المخرج التلفزيوني حسن مصطفى وكيل الشركة الكويتية جولف سات بالسودان عن انتقال وعودة عدد من القنوات الفضائية السودانية الي التردد 12688. V. معدل الترميز 30000 ساعد في وضع معظم القنوات السودانية على باقة واحده مما يجعل سهولة البحث على معظم القنوات السودانية بطريقة سهلة وبسيطة وقال بحسب ( الصيحة ) أن الباقة السودانية تضم قنوات .. قناة النيل الازرق قناة سودانية 24 قناة الشروق قناة الخرطوم قناة الشمالية قناة القمر الهاشمي قناة البحر الاحمر قناة كانون الفضائية قناة القبة الخضراء
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