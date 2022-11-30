عميد أسرة بري المغدورة يكشف تفاصيل جديدة ومفأجاة حول احدى الضحايا

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-30-2022, 01:54 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4432

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عميد أسرة بري المغدورة يكشف تفاصيل جديدة ومفأجاة حول احدى الضحايا


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  • لماذا ابقت المخابرات المصرية مولانا الميرغني على حسابها في فندق كورنيثا وليس في قصره في اب جلابية ؟
  • الشعب المنهوب المسلوب المخدوع المظلوم كتبه حسن عمران
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  • السُلطة كيفما كانت ..! كتبه هيثم الفضل
  • سؤال الصحافة الاستقصائية في الإعلام السوداني؟ كتبه محمد أبكر موسى
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