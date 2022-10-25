عمر يوسف الدقير وسط الجماهير في مواكب #مليونية25اكتوبر بالخرطوم بحري

شارك م.عمر يوسف الدقير - رئيس حزب المؤتمر السوداني وقيادات وعضوية الحزب وقوى الثورة في مواكب مليونية اليوم 25 اكتوبر 2022م المزلزلة بمدينة الخرطوم بحري ، وقد علت هتافات الحرية و السلام و العدالة ، مع وحدة كل الثائرات والثوار خلف أهداف هزيمة الانقلاب و إستكمال عملية التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة مدنية كاملة ، هذا و تعد مواكب مليونية اليوم من بين أضخم الفعاليات الثورية و أكثرها زخماً منذ وقوع الانقلاب المشؤوم رغم القمع والتضييق ، وقطع شبكات الانترنت وقفل الجسور الرابطة بين أجزاء العاصمة.
إعلام حزب المؤتمر السوداني
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 25 2022
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