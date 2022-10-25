عمر يوسف الدقير وسط الجماهير في مواكب #مليونية25اكتوبر بالخرطوم بحري

مواكب السودانيين لاسقاط الانقلاب واشنطن دي سي لشهر اكتوبر ٢٠٢٢
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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10-25-2022, 03:44 PM

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عمر يوسف الدقير وسط الجماهير في مواكب #مليونية25اكتوبر بالخرطوم بحري

    03:44 PM October, 25 2022

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    الخرطوم بحري
    25 اكتوبر 2022م

    شارك م.عمر يوسف الدقير - رئيس حزب المؤتمر السوداني وقيادات وعضوية الحزب وقوى الثورة في مواكب مليونية اليوم 25 اكتوبر 2022م المزلزلة بمدينة الخرطوم بحري ، وقد علت هتافات الحرية و السلام و العدالة ، مع وحدة كل الثائرات والثوار خلف أهداف هزيمة الانقلاب و إستكمال عملية التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة مدنية كاملة ، هذا و تعد مواكب مليونية اليوم من بين أضخم الفعاليات الثورية و أكثرها زخماً منذ وقوع الانقلاب المشؤوم رغم القمع والتضييق ، وقطع شبكات الانترنت وقفل الجسور الرابطة بين أجزاء العاصمة.

    إعلام حزب المؤتمر السوداني






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  • 🌹🌹 علمتنى الحياة🌷🌷
  • أين كنت في مثل هذا اليوم يا عبد العزيز عشر يا عدو الثورة ؟
  • انتوني بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان
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  • هكذا سار المؤتمر اللاوطنى وعلى دربه يمضى قائد المليشيا!!! كتبه الأمين مصطفى-
  • الفتن نائمة... من أيقظها؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • فلنجعل من ذكرى ثورة إكتوبر المجيدة .. محطة لتجديد مسيرة النضال كتبه الطيب الزين
  • القضارف..دولة مكتملة الأركان كتبه د.أمل الكردفاني
  • الوقاحة سر الماسونية الجديدة د.أمل الكردفاني
  • العمل بدل هدر المال كتبه سلام محمد العبودي





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  • الجبهة السودانية للتغيير تدين إنقلاب 25/ أكتوبر المشئوم. وتتمسك بالنهج الديموقراطي
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 23 اكتوبر 2022 للفنان عمر دفع الله
  • مسلحون ينهبوب طلمبة ويوثقون العامل ب (الحبل)
  • ارتّفاع هجرة طلاب المدارس الخاصة إلى مصر
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    عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • وجدي صالح- يرفض الادلاء باقواله للنيابة ويشترط حضور محاميه
  • هل سيختفي السودان؟:مالك محمد طه
  • هل منعت كتب شيخ حسن وسيد قطب فى السعودية؟
  • البلطجة على الندوات تعبير عن أجندة الفلول-بقلم رشا عوض
  • عناوين الصحف الصادرة اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022م
  • حلقة مفيدة من أربعة محاور عن الوهابية في قناة الحوار
  • الانتباهة- نجل نافع:"قوش" خائن وغير مرحّب بعودته
  • فولكر بيرتس يكتب- بعد مرور عامين
  • ماذا يحصل في السودان
  • روسيا تحذر بان اوكرانيا ستستعمل القنبلة القذرة
  • عرس الضكيـر للضكير... ياالنتفلكيس النوم اخيـر
  • ثقافه وسماحه الاعتذار وهو بلا شك ليس انكسار

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 24 2022
  • تقنين إسترخاص الإنسان ..! كتبه هيثم الفضل
  • قُوش خط أحمر!!! كتبه جمال أحمد الحسن
  • أوجاع السودان القديمة والجديدة ! كتبه حامد ديدان محمد
  • كيفية محاسبة كل المجرمين !! كتبه حمدالنيل سيف الدين
  • أكتوبر و الثورة الشعبية (٢) كتبه امل أحمد تبيدي
  • أكتوبر الأخضر يعانق ديسمبر الأحمر..!! كتبه اسماعيل عبدالله
  • ذاكرة المقال الجنينة كلوقى لقاوة ود الماحى!!! كتبه الأمين مصطفى
  • فكل من يتخذ وليا دون الله ولينا فهو كافر ويتخذ شيطان جن مبين – كتبه عبد الله ماهر
  • شهر على خطاب نيويورك النتيجة ... «كتلة أصفار» كتبه معتصم حمادة























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