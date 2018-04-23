عمر احساس يتحدث في ندوة نسوة اللندنية



11:05 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر









Subject: السفارة البريطانية بالخرطوم ـ اعلان عن زيارة وفد بريطاني رفيع المستوى للسودان

To:





تعلن السفارة البريطانية بالخرطوم عن زيارة للمسؤول البريطاني السيد نيل ويجان الذي يشغل منصب رئيس ادارة افريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث يوم الثلاثاء 24 ابريل لبدء المرحلة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكه المتحده حيث سيترأس السيد ويجان وفد من الحكومة البريطانية قادم لزيارة السودان. و تُعد هذه الزيارة الثانية للسيد ويجان في حكومة المملكة المتحدة حيث كانت زيارته الأولى لتدشين الحوار الاستراتيجي في شهر مارس عام ٢٠١٦.







سيشمل الحوار الاستراتيجي اجتماعات مع وزارة الخارجية و لقاءات مع عدد من المسؤولين السودانيين ، وسيغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك العلاقات الثنائية ، والهجرة ، وعملية السلام ، وحقوق الإنسان ، والتجارة ، والعلاقات الثقافية ، والوضع الاقليمي



