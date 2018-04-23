23-04-2018, 11:00 PM

محمد علي ـ لندن

محمد علي ـ لندن

تاريخ التسجيل: 16-11-2014

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) عمر احساس يتحدث في ندوة نسوة اللندنية

11:00 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن



أقامت الجمعية الأدبية بالتجمع النسوي القومي السوداني (نسوة) بالتعاون مع مجموعة المطبخ السوداني يوم السبت الموافق 22 أبريل 2018م، ندوة ثقافية بعنوان "الإفراج عن الأغنية السودانية وتدويلها" تحدث في الندوة الفنان عمر أحمد محمد الشهير بـ (عمر احساس). وقد قدمت الندوة وأدارتها الأستاذه نوال عبدالله جنيدابي فحيت الحضور وشكرتهم على حرصهم على المواعيد، بعد ذلك سردت سيرة الفنان عمر احساس، وقالت إنه من مواليد نيالا وبدأ حياته الفنية العام 1981م، وله اسهامات في الفن والغناء من التراث الشعبي، بالاضافة إلى نشاطاته في العمل الطوعي الإنساني وتقديمه للمساعدات للنازحين ومشاركاته في نشر ثقافة السلام في البلاد، وقالت إنه طاف بدول عديدة قدم فيها أغانيه كما شارك في مهرجانات في بعض الدول. وقد حاز تقديمها الرائع على استحسان الحضور خاصة تعليقاتها الرباطابيتي اللاذعة التي أضحكت الجميع فأضفت على الجلسة بهجة وحبوراً واسترخاءً.

بعد ذلك تحدث الفنان عمر احساس فحيا الحضور خاصة الذين قدموا من باكستان والسعودية وشكرالجميع على حسن استقبالهم له وترحيبهم به. وقال إنه سعيد بهذا التجمع الذي يكرّس للتواصل الاجتماعي في الاغتراب وأشاد بملتقى توتي الذي يحتضن السودانيين في الغربة. وقال إن محور الحديث سيكون عن كيفية اخراج الأغنية السودانية للعالم والإفراج عنها. بدأ الفنان عمر حديثه عن الأغنية بأنها مرت بمراحل مختلفة وتبلورت في غناء الحقيبة. وكانت قبلة الفنانين هي القاهرة مثل كل العرب وجلبوا منها بعض الآلات الموسيقية كالأكورديون وغيره. وذكر جيل الفن الحديث من أمثال الفنان الكبير الكاشف الذي استخدم الاوركسترا مثل المصريين. وبالنسبة لعدم إنتشار الأغنية السودانية في الخارج فذكر إنها تركز على السودانيين أكثر. كذلك أشار إلى أن ديمتري البازار ساهم مساهمة فعالة في مساعدة الفنانين في تسجيل أغانيهم في أسطوانات في القاهرة مما دعمهم مادياً وشجعهم على مواصلة العطاء. وقال إن من الذين نشروا الأغنية السودانية في الخارج هو الفنان الكبير سيد خليفة الذي كان رائد لهذا العمل وقد عانى في ذلك الكثير حتى حقق هدفه وأصبح مخيفاً (بعبعاً) للفنانين المصريين وأولهم عبدالحليم حافظ الذي كان يرفض أن يغني قبله الفنان سيد خليفه. كذلك ذكر مصاحبة الفنانة صباح للفنان أحمد المصطفى في الغناء. وقال بأن سيد خليفة فتح باباً لإنتشار الأغنية السودانية في الخارج إلا أن ذلك لم يجد متابعة ولو وجد متابعة من الداخل كان يمكن إنتشار الأغنية السودانية عالمياً. بعد ذلك قدم الفنان عمر احساس فاصلاً غنائياً كنموذج لبعض أغاني الحقيبة.

وعن معوقات إنتشار الأغنية السودانية بالخارج ذكر الفنان احساس أن الأغنية السودانية في حد ذاتها مشكلة فهي مخصصة للسودانيين فقط ـ وضرب مثلاً لذلك بأن العالم كله يأكل البامية حبات كامله إلا في السودان فهي تسحق ثم تطبخ وتؤكل (ويكة). وطالب بأن يعاد النظر في إخراج الأغنية السودانية بدلاً عن إخراجها بعفوية، كما نادى بتوزيع أدوار العازفين وتوزيع اللحن عليهم لكي يكون لكل منهم دور محدد بدلاً أن يعزفوا جميعهم نغمة واحدة. وأشار إلى أن الشيء الوحيد المنسي هو موزع الموسيقى بسبب طريقة التقديم وطالب بتغيير الشكل الأفقي للأغنية السودانية حتى لا تكون رتيبة. كما قال بأن الفنان يغني ما يطلبه المستمعون في الأفراح وهذا لأسباب كثيرة. وعن قفل دور السينما فإنه انتقد قفلها وقال إنها كان لها دور تربوي وهي التي جعلته يحضر للخرطوم ليتوجه مباشرة نحو الإذاعة والجهات المختصة. كما كشف في اللقاء عن فرص كثيرة ضاعت على السودان لتطوير الفن نسبة لعدم إهتمام المسؤولين بها مثل عرض إدخال إذاعة إف إم في السبعينات التي كان من الممكن أن تتيح فرصاً ودخلاً للفنانين وتنشر الأغنية السودانية في الخارج. وتناول في حديثه دور سفاراتنا في الخارج وطالب بأن تقوم بدور في نشر الأغنية السودانية، وذكر بأن بعض السفراء كانت لهم أيادي بيضاء وإهتمام في دعم الأغنية السودانية ونشرها في الخارج بالمشاركة في المهرجانات التي تقام في البلاد التي يعمل فيها هؤلاء السفراء وضرب مثالاً لذلك بمشاركتهم في مهرجان بدولة الهند. كذلك ذكر بأن الجاليات السودانية بالخارج يمكن أن تقوم بدور مهم في نشر الأغنية السودانية إذ أن بها أشخاص يشغلون مناصب عليا في الدول التي يقيمون بها وعلى المسؤولين في الجاليات أن يقدموا الفنانين السودانيين المناسبين لتمثيل السودان للدول التي يقيمون بها وهذا لم يحدث حتى الآن. كذلك أشار إلى أن لجهاز شؤون المغتربين والشباب واتحاد الفنانين دور يجب أن يقوموا به لنشر الأغنية السودانية في الخارج. وبمناسبة مشاركاته الدولية فقد ذكر بأنه شارك في مناسبات في دولة النمسا ووجد هناك قبولاً وترحاباً بالفن السوداني. أما بالنسبة لرؤية الدولة للفنون فقال إنها يجب أن تتغير وألا تحرم الفن لأسباب دينية أو سياسية وضرب مثلاً لذلك بأغنية عن نشر السلام عند وفاة القائد جون قرنق عندما تحدثت أرملته ربيكا مناشدة الشعب بالهدوء وأن الحادث لم يكن مدبراً، وكانت الأغنية باسم "ربيكا"، ولكن للأسف فإن الجهات الرسمية منعت الأغنية. وأضاف أن لوزارة الإعلام دور مهم لنشر وتوثيق الفنون واقترح أن يقام مهرجان باسم "مهرجان الخرطوم الفني"، وذلك ليوفر للفنانين السودانيين فرصاً لتبادل الخبرات والاحتكاك والتبادل الإعلامي والفني.

واختتمت الفعالية بمداخلات وفواصل من الفنان عمر احساس وانفض الحضور بعد أن قضوا أمسية طيبة شملت الثقافة والفنون. |Articles |News |مقالات |بيانات