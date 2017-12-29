علي هامش زيارة الرئيس التركي.للسودان.توقيع مذكرة تفاهم في مجال شؤون الهجرة



05:27 AM December, 28 2017 سودانيز اون لاين

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وقع السودان ممثلا في جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم في مجال شئون الهجرة بالقصر الجمهوري وهي الثانية من نوعها التي تبرمها جمهورية تركيا مع دولة اخرى واشتملت على عدد من البنود ذات العلاقة بالهجرة أهمها خلق صلات متجددة بين الخرطوم وأنقرة والاستفاده من تجربة البلدين في حماية المهاجرين وتبادل الخبرات والدراسات الهجرية فيما يختص بجذب استثمارات المهاجرين لدفع الاقتصاد القومي وتبادل التجارب النموذجية في مجال الهجرة وتحويل الأموال واستقطاب المدخرات والإحصاء وتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالمصالح المشتركة المرتبطة بتدبير شؤون الهجرة وبرامج نقل الخبرة وتوحيد رؤى الحكومتين في منابر الهجرة والمؤتمرات الدولية وتبادل الزيارات بين قيادات الطرفين وتمتين التواصل عبر برامج منهجية وعملية ، هذا وقد وقع عن الجانب السوداني السفير الدكتور كرار التهامي الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج و عن الجانب التركي الدكتور محمد كوسا رئيس الرئاسة العامة للاتراك بالخارج والمنظمات ذات العلاقة.

وفي الإطار ذاته التقى التهامي بمكتبه امس بوفد من الرئاسة العامة للاتراك في الخارج للتباحث والتفاكر لوضع خطة واضحة لتنفيذ بنود الاتفاقية وانزالها إلى ارض الواقع.

وقدم التهامي خلال اللقاء شرحا وافيا عن خطط وبرامج وفعاليات جهاز المغتربين وزار الوفد مركز دراسات الهجرة واشاد بتجربة الموتمرات الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس واتفق الطرفان على عدد من البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم.

