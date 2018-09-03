علي محمود حسنين: نداء السودان صناعة أمريكية

04:39 PM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

عباس حسن احمد -

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رابط مختصر ناشد المناضلين داخل نداءالسودان للخروج والعمل علي إسقاط النظام



لندن: عباس حسن أحمد

وصف رئيس الجبهة الوطنية العريضة وعضو الهيئة الرئاسية للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل المعارض علي محمود حسنين نداء السودان بالصناعة الأمريكية مشيرا إلي أن قادة نداء السودان يقومون بتنفيذ المخطط الأمريكي الرامي للإبقاء علي النظام الحاكم في الخرطوم وناشد في الوقت نفسه المناضلين الشرفاء داخل نداء السودان للخروج والإنضمام إلي قوي المعارضة الجادة لإسقاط نظام البشير.

وقال حسنين الذي كان يتحدث أمس في الندوة التي نظمتها حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور المحامي والتي جاءت تحت عنوان (السودان بين التلاشي وفرص التغيير) بالعاصمة البريطانية لندن: ( إن نداء السودان صناعة أمريكيةو أن قوي نداء السودان تعمل علي تنفيذ هذا المخطط الأمريكي تنفيذا حرفيا وذلك بمقارنة تصريحات رئيس نداء السودان في الفترة السابقة مع المخطط الذي جاء بفكرة الحوار الجماعي في ديسمبر ٢٠١٣ والذي قام عليه حوار الوثبة في يناير ٢٠١٤ ثم أعقبه إعلان باريس في أغسطس ٢٠١٤ ثم إعلان خارطة الطريق في أديس أباأبا في ٥ سبتمبر ٢٠١٤ والذي أعقبه قرار أمبيكي٤٥٦ والذي تأسس عليه نداء السودان كمخطط تضمن الهبوط الناعم وإيجاد مخرج للبشير من الجنائية الدولية وذلك بإرجاء المادة ١٦ من ميثاق روما لجهة تعطيل القبض علي البشير).

وأعرب حسنين عن أسفه لمواقف بعض السياسيين والمناضلين المتناقضة تجاه النظام. مشيرا إلي أنهم يتحاورون مع النظام ويتحدثون في الوقت نفسه عن إسقاط النظام مشددا علي أن الحوار مع النظام يتناقض تناقضا مبدئيا وأخلاقيا مع إسقاط النظام. وقال:( من يريد أن يتحاور مع النظام يريد أن يتعايش معه ويكون جزءا منه ،لذلك فإن الحوار لن يسقط النظام، والحوار بالضرورة يعني تحصين الإنقاذ من المساءلة والمحاسبة علي جرائم الإبادة الجماعية والإغتصاب والقتل وسرقة ونهب المال العام والإعتقال والتعذيب والفصل للصالح العام التي إرتكبها النظام في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وبقية أقاليم السودان، ومجرد الجلوس مع ممثلي النظام يعني سقوط هذه الجرائم).

وقال حسنين أن الذين يتحدثون عن الحوار لا يتحدثون عن المحكمة الجنائية الدولية ولا عن الجرائم التي أرتكبت خارج إقليم دارفور مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بثلاث جرائم فقط أرتكبها النظام في دارفور هي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم حرب بالإضافة للجرائم ضد الإنسانية. وأشار حسنين إلي قانون الفساد الذي أعدته الجبهة الوطنية العريضة والذي تمت صياغته صياغة محكمة قائمة علي المعرفة والدراية القانونية والرؤية السياسية، مبينا أنه يحاسب ويحاكم علي كل الجرائم التي إرتكبها النظام منذ العام١٩٨٩.

وناشد حسنين المناضلين داخل نداء السودان بالعودة والتخلي عن الحوار مهما كانت الأسباب مذكرا أباهم بشهدائهم الذين سقطوا من أجل إسقاط النظام. ودعا حسنين هذه القوي للعمل مع المناضلين من القوي السياسية الأخري لتكوين جبهة موحدة تهدف فقط لإسقاط النظام.

لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الندوة يمكنك الضغط علي الرابط أدناه.



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