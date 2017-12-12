علي محمود: كنا بنصدر بنزين هسي بقينا نستوردو

أم درمان – رندا طالب علي محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بوضع خطط بديلة لزيادة إنتاج النفط بالبلاد، مشيراً في حديثه بالبرلمان أمس إلى أن جزءا كبيرا من العجز في الميزان التجاري بسبب واردات الجازولين والبنزين، وقال: “كنا بنصدر بنزين هسي بقينا نستوردو”، منوها بتأثير تلك الواردات على سعر الصرف والميزان التجاري.
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