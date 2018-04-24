علي الحاج: وزراء الشعبي في الحكومة لا يُستشارون



08:32 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ (اليوم التالي)

أقرّ الدكتور علي الحاج محمد، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، بمعاناة وزراء حزبه المشاركين في حكومة الوفاق الوطني؛ لأنهم ينفذون سياسات الحزب، وقال إن وزراءه محجوبون ولا يستشارون في كثير من المسائل الخارجية على الرغم من كفاءتهم، بيد أنه استدرك أن ذلك ثمن الشراكة في الحكم. وأضاف الحاج في تسجيل صوتي ـــ حصلت عليه (الأحداث نيوز): “سنحاول أن نعمل شيئاً”، وقال إن المؤتمر الشعبي حتى الآن لم يتطرق لموضوع الانتخابات في 2020 ولا مع من سيقف؛ لأنها ـــ أي الانتخابات ـــ لم تكن أولوية لديه، مشيرا إلى أن حزبه يؤيد برنامجاً وليس أشخاصاً.