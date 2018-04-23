عقوبات مشددة على جرائم الرشوة والثراء الحرام



06:22 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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البرلمان ـــ (اليوم التالي)

أعلن إدريس جميل، وزير العدل، عن تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام باعتبارها جرائم خيانة عظمى، فيما لفت لتعديل يتعلق برفع الحصانة عن اللجان الشعبية في القانون الإطاري للحكم المحلي، ونوه جميل في تصريح صحفي أمس (الاحد) بالبرلمان، لمشروع تعديل قانون الجنسية يشمل تعديل المادة الخاصة بمنح الجنسية لأبناء الأجانب المولودين في البلاد، وحدد مشروع القانون منح الجنسية لمواليد العام 1924م والأعوام السابقة، وقال إن الجهات الفنية رأت “أن يتم منح الجنسية للأجانب المولودين بالسودان بعد دراسة الأمر”، وأضاف: “الجهات الفنية درست الأمر ورأت أن هذا أنسب وقت”. ونفى وزير العدل علمه بعدم إطلاق سراح محكومين بالإعدام تابعين لحركة العدل والمساواة شملهم عفو رئاسي ولم يطلق سراحهم، وأضاف: “ليس لديّ علم بهذا الأمر”.