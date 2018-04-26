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عقب هجومه على المهدي ونداء السودان فصائل بالجبهة الثورية ترفض مناقشة انضمام مجموعة حسنين

26-04-2018, 07:04 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1841

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عقب هجومه على المهدي ونداء السودان فصائل بالجبهة الثورية ترفض مناقشة انضمام مجموعة حسنين

    07:04 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    رفضت فصائل منضوية لتحالف الجبهة الثورية مناقشة إدراج انضمام مجموعة المحامي علي محمود حسنين إلى التحالف ضمن أجندة الاجتماع المقبل للجبهة الثورية.

    وبررت الفصائل رفضها ـ بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ بعدم الاعتراف بمجموعة حسنين، محذرة في الوقت نفسه من استيعاب الجماعات المعارضة الساعية لاستغلال الجبهة الثورية لتحقيق مصالحها الخاصة. وحذرت في رسالة إلى السكرتارية من إتاحة الفرصة " للذين يريدون امتطاء نضال الثوار للوصول إلى طموحاتهم ".

    وكان حسنين الذي يرأس تنظيم الجبهة العريضة قد شن في حوار مع الصحفية عبير المجمر، هجوماً عنيفاً على الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس نداء السودان متهماً إياه بمحاولة عقد تسوية مع الحكومة من خلال الإعلان الدستوري لاجتماعات باريس الأخيرة الذي يلغي فكرة المقاومة، وهو ما اُعتبر محاولة للتقرب من الجبهة الثورية بقيادة أركو مناوي التي أكدت تمسكها بالعمل المسلح لإحداث التغيير، رغم عملها ضمن تحالف نداء السودان الذي يضم قوى سياسية معارضة.

    وكانت الجبهة الثورية قد عقدت اجتماعاً لتقييم نتائج اجتماعات نداء السودان التي انعقدت بباريس. وأقر الاجتماع توسيع صلاحيات الأمين العام لنداء السودان أركو مناوي لتشمل القيام بالمخاطبات الرسمية وصياغة اللوائح وتنظيم المناشط، في مقابل تقليص صلاحيات المهدي.
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