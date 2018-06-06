عضو بالبرلمان تُطالب بوضع عقوبات لمحاسبة شركة الكهرباء حال انقطاع التيار



08:07 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم ـــ (اليوم التالي)

طالبت منى إدريس عضو البرلمان، بضرورة تعديل عقد (الإذعان) بين الشركة القومية للكهرباء والمواطنين وتضمين شروط وعقوبات على الشركة حال انقطاع التيار، لجهة أن المشتركين يدفعون أموالاً مقابل حصولهم على الخدمة، فضلاً عن كونهم يشترون الأعمدة والأسلاك، واتهمت منى وزارة الكهرباء بعدم الصدق مع المواطنين وأنها تقطع وعوداً متكررة تتمثل في عدم قطع التيار في فصل الصيف وخلال شهر رمضان لكنها لا توفي بذلك.

وقالت منى إدريس، خلال مناقشة البرلمان أداء وزارة الكهرباء في جلسة أمس(الثلاثاء)؛ لابد من تعديل عقد (الإذعان) بين شركة الكهرباء والمشتركين سيما وأن الشركة تطلب من المواطنين شراء أعمدة الكهرباء والأسلاك ورغم ذلك يدفع المواطن مبلغا ماليا ثابتا كإيجار للعداد.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء جلبت سفينة لتوليد كهرباء بواسطة (وابورات) عائمة بالبحر الأحمر إلا أن الكهرباء لا زالت غير مستقرة بمدينة بورتسودان. وتابعت: “قلوبنا بتقيف عندما يقول الوزير إن الصيف سيكون بلا قطوعات، لأنه من المؤكد ستكون هنالك قطوعات”.