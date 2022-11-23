عصابة 9 طويلة تهاجم شرطية

اعتدت عصابة 9 طويلة على نظامية كانت ترتدي الزي الرسمي بآلات حادة ونهب حقيبتها في احد الاحياء بمدينة بورتسودان شرق السودان.
وبحسب الصيحة انه تصادف أثناء المعركة مرور عقيد شرطة بعربته حيث قام بمطاردتهم وسقطت الدراجة التي كانوا يستغلونها إثر اصطدامها بعربة الشرطة، وتم العثور على هاتف جوال يخص أحد المتهمين علاوة على مسدس وساطور، وتم القبض القبض على أحد المتهمين، بينما فر متهم الآخر
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 20 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة