عصابات نيقرز تهاجم مستشفى جنوب الخرطوم

أثارت مجموعة مسلحة بالسلاح الأبيض “سواطير” من عصابات “النيقرز” حالة من الخوف والهلع بين المرضى والكوادر الطبية بمستشفى بشائر جنوب الخرطوم عقب اقتحامهم المستشفى الذي شهد دخول بعض رصفائهم تعرضوا لحالات طعن.
واقتحمت مجموعة من عصابة “النيقرز” بدون سابق إنذار مباني مستشفى بشائر جنوب الخرطوم تحمل “السواطير” للبحث عن زملاء لهم تعرضوا لحالات طعن، ما أدى لحدوث حالة من الهلع وتعطل العمل بالمستشفى ما دفع بعض أفراد طاقم المستشفى خلع الزي الطبي خشية أن يتم الاعتداء عليهم من قبل المجموعة المتفلتة.
وأكد شهود عيان أن بعض المرضى دخلوا في نوبة صراخ رغم أن المجموعة لم تعتدِ على أحد داخل المستشفى، وقال شهود عيان إن “الشرطة حضرت للمستشفى بعد وقت ليس بالقصير وأعادت الأمور إلى نصابها وألقت القبض على أفراد من العصابة
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 01 2022
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