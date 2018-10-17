عزاء الدكتور أمين مكي مدني في لندن

بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور فاضل شبيكه وزوجته السيده ساريه عبدالمنعم عبدالسلام الخليفه، فقيد الأمه السودانيه المناضل الكبير الدكتور أمين مكي مدني المحامي والناشط البارز في حقوق الإنسان زوج السيده نعمات عبدالمنعم عبدالسلام الخليفه ووالد كل من مكي ووليد ومعتز وسماح وساره، وسيقام العزاء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر من الساعه 6 إلى 9 مساء بصالة: "Rumi's Cave" العنوان: Carlton Vale, London NW6 5HH البصات: 6 و316
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