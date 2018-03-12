عدد من رجال الأعمال البريطانيين يؤكدون رغبتهم للاستثمار في السودان



09:06 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عاصم



أعلن عدد من رجال الأعمال البريطانيين رغبتهم في الدخول في مشاريع استثمارية بالسودان في مجالات الطاقة البديلة والمشروعات الزراعية والصناعية خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وأكدوا أن السودان واعد بفرص الاستثمار.



وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل لدى مخاطبته فاتحة ملتقى الأعمال البريطاني السوداني بفندق كورنثيا بالخرطوم أمس، برعاية السفارة البريطانية ومشاركة عدد من الخبراء من الغرفة التجارية البريطانية في كينيا وغرفة التجارة الدولية البريطانية، ترحيب الحكومة بدخول المستثمرين البريطانيين للاستثمار بالبلاد، وقال إن هناك العديد من المجالات المتاحة للاستثمار.



وأكد أن المجال متاح لمجلس الأعمال البريطاني لعقد شراكات وإقامة مشاريع مع نظرائهم بالبلاد.



من جانبه قال ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية والرئيس الإقليمي للتجارة في شرق أفريقيا دانيل راثويل إن الملتقى هدف إلى خلق منصة لتبادل المعلومات والخبرات مع الحكومة والقطاع الخاص.



وأوضح القائم بالأعمال البريطاني ديفيد ليليوت أن الملتقى يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي مع الحكومة السودانية كجزء من التزام المملكة المتحدة بالمساهمة في نمو الاقتصاد السوداني.