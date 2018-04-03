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عبد الفتاح السيسي رئيساً حتى العام 2022 والسودان يُهنئ مصر

03-04-2018, 08:08 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1771

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عبد الفتاح السيسي رئيساً حتى العام 2022 والسودان يُهنئ مصر

    08:08 PM April, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: محمد جادين

    أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، مؤكدة فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، تستمر حتى عام 2022.

    من جهتها هنأت وزارة الخارجية في بيان رسمي الرئيس السيسي والشعب المصري على مُمارسة الاستحقاق الدستوري.

    وقالت الخارجية في بيان أمس، "نغتنم هذه المناسبة لنعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعباً أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر"، وأكدت استعداد الخرطوم للمضي قدماً في طريق تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

    وفي سياق متصل، رحبت الخارجية في بيان منفصل باختيار رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد، وأكدت استعداد السودان مواصلة التعاون مع القيادة الإثيوبية الجديدة في المجالات كافة بما يحقق طموحات الشعبين.

    وفي سياق مُتصل قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في مؤتمر صحفي امس إن الانتخابات الرئاسية شهدت تصويت 157 ألفاً و60 ناخباً في الخارج، و24 مليوناً و97 ألفاً و92 ناخبًا، بنسبة 41.05%.

    وأوضح أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 24 مليوناً و250 ألف ناخب من إجمالي 59 مليون ناخب تقريباً لهم حق التصويت.

    وقال إن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليوناً و835 ألفاً و837 صوتاً أي بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألفاً بنسبة 2.92%.

    وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت أنها لم تتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة، وهو ما دفعها للإعلان عن السيسي رئيساً للجمهورية.
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