عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري: التكامل مع السودان لم يحقق النتائج المطلوبة



05:30 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



‎





شرم الشيخ – وكالات

قال عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، أمس (الجمعة)، إن مصر دعت إلى التكامل مع السودان منذ أكثر من (40) سنة، مبينا أنه لم يتحقق الكثير من النتائج في هذا الصدد. وأشار خلال مخاطبته لمنتدى إقليمي بشرم الشيخ إلى أن القارة الأفريقية لديها قدرات ومقومات وآمال الشعوب، لافتا إلى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى حشد الإرادة من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو النهوض بالقارة. ونبه السيسي إلى أن الإرهاب والتطرف هما أخطر سلاح لتدمير الأمم وآمال الشعوب، لأنهما يهددان الاستثمار والاستقرار والحياة، مشدداً على أن تحصين المجتمعات من هذه الآفة هي مسألة أمن قومي.