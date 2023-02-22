عبد العزيز محمد احمد ابوطالب يتحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز

الخرطوم 22/2/2023 حصل الطالب عبد العزيز ابوطالب على درجة الدكتوراة اليوم الأربعاء فى الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجى بعنوان The interaction effectsbetween Internationalization entrepreneurial orientations in Sudanese export performance : the moderator role of export relationship quality بدرجة الامتياز من معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بجامعة امدرمان الاسلامية بإشراف د.كمال محمد عيسى وبروف احمد علي ادهم ممتحنا خارجيا ، د.امين ابراهيم آدم ممتحنا داخليا . يذكر ان د. عبد العزيز محمد احمد ابوطالب قد التحق بوزارة التجارة الإتحادية في وظيفة م.مفتش في العام 1983 وتدرج في الوظائف الي ان وصل منصب الوكيل وقد عمل مستشارا اقتصاديا لملحقية السودان بجدة ، كما عمل مديرا عاما لشركة الصمغ العربي بجانب عمله مديرا تنفيذيا لإتحاد الغرف التجارية بالخرطوم وقد شارك في العديد من السمنارات وورش العمل داخليا وخارجيا قدم خلالها العديد من اوراق العمل في مجالات التجارة الدولية ، التسويق ، الصادرات والمواصفات نالت رضا واستحسان جميع المشاركين كما كتب في العديد الصحف والمجالات مقالات في ضروب شتى خاصة بمجلة آفاق الصناعة والتجارة. علما بأنه قد تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة فرع الخرطوم في العام 1982 كما حصل على درجة الماجستير في التخطيط التنموي من جامعة الخرطوم العام 1999. هذا وقد تلقى د. ابوطالب التهاني من جميع زملائه بوزارتي التجارة والصناعة وعدد من الشركات والمؤسسات المختلفة والأهل والأقارب داخل وخارج السودان. IMG-20230222-WA0037.jpg
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